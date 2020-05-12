الخدمة الفيدرالية تعترف بمسدس "أوداف" الروسي... فيديو

وقالت الخدمة الصحفية للمعهد "لاحظ الخبراء اختلافين في المسدس، الأمر الذي دفع إلى الاعتراف به كاختراع جديد".

ومن أهم الاختلافات في المسدس هي استحالة تحريك زر الأمان إلى الخلف، أما الفرق الثاني فيتمثل بشكل المسدس ومتانته ودقته، بالإضافة لتعزيز قبضة اليد بألواح خاصة تساعد على ثبات المسدس.

ويبلغ طول المسدس 210 ملم، وعرضه 36 ملم، ووزنه بلا كاتم الصوت 800 غرام. ويمكن أن يتسع مخزنه لـ17 أو 18 طلقة (ما يزيد بـ10 طلقات عما هو عليه لدى مسدس "ماكاروف"، الذي يتسلح به حاليا ضباط الجيش الروسي) ومدى الرمي الدقيق 100 متر، بطلقات عيار (9*21) ملم، وعيار (9*19) ملم، ويستطيع اختراق سترة مدرعة عن بعد 50 مترا.

وله 3 نسخ، للقوات المسلحة عامة ولقوات العمليات الخاصة وللاستخدام المدني. وقد تبرز النسخة المدنية التي تتمتع بمواصفات تمكّن مسدس "أوداف" من منافسة أشهر نماذج السلاح الناري الخفيف مثل "كولت" و"والتير".

يذكر أن الإنتاج المتسلسل الصناعي للمسدس يبدأ بحلول عام 2021. وقد تم تصميمه على أساس مسدس "أوداف" العسكري الذي انتهى اختباره في الجيش الروسي.

وتعتبر "روستيخ"، الشركة المصنعة للمسدس "أوداف" واحدة من أكثر الشركات البارزة على الصعيد العالمي، في المجالين العسكري والمدني، وكانت قد تأسست عام 2007، لتطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية العالية التقنية المصممة للتطبيقات المدنية والعسكرية.