انسى غودزيلا... روسيا تبني "وحشا بحريا" جديدا

تطور روسيا "وحشا بحريا" جديدا- إيكرانوبلان أ-050 (طائرة برمائية)، حسب المجلة الأمريكية We Are the Mighty.

وفقًا للمجلة، من المقرر إطلاق الحوامة على وسادات هوائية في عام 2020. وتلاحظ المجلة أن أ-050 هي تطوير تجريبي لـ"وحش قزوين"، الذي كان الأساس لحاملة الصواريخ الإيكرانوبلان "لون".

© Photo / Central Hydrofoil Design Bureau سفينة طائرة

أشهر مشاريع الإيكرانوبلان في الاتحاد السوفيتي وأكثرها نجاحًا هي مشاريع "لون" و"أرليونوك". كانت سرعة "لون" متعددة الأطنان تصل إلى 500 كم في الساعة، وكانت مسلحة بصواريخ مضادة للسفن وكانت غير مرئية عمليًا للرادارات. كانت تستوعب "أرليونوك" الأصغر ما يصل إلى 150 جنديًا والعديد من المركبات المدرعة.

يقدم المطورون الآن لوزارة الدفاع جيلًا جديدًا من الإيكرانوبلان. وبفضل استخدام المواد الحديثة، تزن أ-050 "تشايكا-2" حوالي 50 طنًا ويمكنها استيعاب مئات الجنود أو تسعة أطنان من البضائع. وبمساعدة محركات الطائرات، فإن "تشايكا" سوف تصل إلى سرعة 450 كم في الساعة، ليس فقط على سطح الماء، ولكن أيضًا على الجليد أو السهوب المستوية، وستتمكن من قطع ما يصل إلى خمسة آلاف كيلومتر.

© Sputnik . Sergei Safonov "تشايكا"

وفي وقت سابق، قال وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف إن روسيا تطور إيكرانوبلان واعدة تحمل أسلحة صاروخية.

ووفقا له، سيتم استخدام الإيكرانوبلان لحماية طريق البحر الشمالي وتسيير دوريات في البحر الأسود وبحر قزوين.