مجلة تقيم آفاق "سو-57" المسيرة

وكتبت "ناشيونال إنترست" عن آفاق برنامج إنشاء طائرة مقاتلة حديثة، الذي لا تهتم به روسيا فقط. وكمثال أشارت المجلة إلى الابتكارات الأمريكية في مفهوم "التابع المخلص". تم تصميم البرنامج لتمكين طيار F-22 أو F-35 من التحكم في عدد صغير من الطائرات المسيرة.

وأضافت المجلة: "هذا يغير المعادلة التكتيكية بشكل كبير، مما يسمح للطائرات المأهولة باختبار الدفاع الجوي للعدو، وربما حتى تنفيذ هجمات من مسافات أكثر أمانًا".

وأشارت المجلة إلى أنه يتم الآن التحكم في الطائرات المسيرة من المحطات الأرضية، وغالبًا من مسافات بعيدة - عبر المحيط. والتحكم من "جو-جو" سيجعل الملاحة وتبادل البيانات وعددًا من الخيارات للقتال الجوي أكثر عملية وأكثر جدوى.

وتابعت: "لقد وصلت الخوارزميات التي توفر طيرانًا مسيرا إلى حد أن المقاتلات المسيرة يمكنها المناورة بسرعة واكتشاف الأهداف وضبط الديناميكيات بسرعة". في الوقت نفسه، تم الإشارة إلى رأي مطوري الأسلحة الذين يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يتمكنوا من استبدال الطيارين بالكامل في المستقبل القريب، لأن أنظمة الكمبيوتر لا يمكنها حتى الآن نسخ القدرة البشرية على اتخاذ القرارات بشكل مناسب والاستجابة للعديد من المتغيرات.

وفي الوقت نفسه، قد يصبح تفاعل المنصات المأهولة وغير المأهولة في القتال الجوي أساسًا لتطوير تكتيكات جديدة.

يذكر أنه تم اختبار الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "سو-57" في وضع الطائرة المسيرة، في هذه الحالة يكون الطيار في قمرة القيادة، ويتحكم فقط في أداء جميع الوظائف.