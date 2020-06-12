غواصة نووية تدخل الخدمة في عيد "يوم روسيا"

دخلت الغواصة النووية من طراز "كنياز فلاديمير" الخدمة في البحرية الروسية، اليوم الجمعة 12 يونيو/حزيران، الذي يصادف عيد "يوم روسيا".

وأقيم حفل رفع العلم البحري للقديس أندرو، في مصنع سيفماش في مدينة سيفيرودفينسك.

كما استقبلت الفرقة 31 للأسطول الشمالي الغواصة الجديدة "كي-549" (كنياز فلاديمير).

وأشار القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمنوف، أن طاقم الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة أنهى التدريبات اللازمة في مركز التدريب البحري والغواصة جاهزة للاستخدام.

"كنياز فلاديمير" الغواصة الرئيسية من المشروع "بوري- أ". تتميز الغواصة بأنظمة المناورة والبقاء في العمق والتخفي. وهي تحمل 16 صاروخا باليستيا من طراز بولافا. يمكن للغواصة أيضا استخدام صواريخ كروز وطوربيدات الصواريخ.

Атомный подводный ракетоносец К-549 "Князь Владимир" для ВМФ России с триумфом и гудками возвращается в Северодвинск после всех испытаний! pic.twitter.com/1r7zcgLvFB — Анатолий Власов 🇷🇺 (@AnatolyVlasov87) May 24, 2020

"كنياز فلاديمير" ليست مجرد حاملة صواريخ من طراز "بوري"، ولكن أول غواصة بنيت في إطار مشروع "بوري-أ" المحسن. ظاهريًا، تختلف عن أسلافها في شكلها الانسيابي: اختفت حدبة السطح - وبالتالي، تحسنت الخصائص المائية والصوتية للغواصة، كما تم تجهيز الغواصة الجديدة بالسونارات المتقدمة وأنظمة الاتصالات والتحكم في الأسلحة، وتم تحسين ظروف معيشة الطاقم.