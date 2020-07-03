هل تضرب الهند الصين بالقوة والنار الروسية؟

نشرت صحيفة صينية، اليوم الجمعة، تقريرا بشأن احتمال إقدام الهند على خطوات عسكرية تجاه الصين على الحدود المتنازع عليها بين الدولتين والأسلحة التي قد يستخدمها الجيش الهندي لذلك.

ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية أن الهند قد تستخدم الآلة العسكرية الروسية الحديثة في مواجهتها مع الصين من خلال دبابة "آرماتا" الروسية.

وأشارت الصحيفة الصينية بناء على معلومات عسكرية أن الهند عقدت اتفاقات عسكرية عاجلة مع روسيا لتسلم أسلحة ومعدات عسكرية إضافية، منها جديدة وبينها دبابات "أرماتا" الحديثة ومقاتلات حربية من طراز "سو-30" و"ميغ 29" ومروحيات عسكرية من طراز "كا 226 تي".

وبحسب التقرير الصيني فإن النشاط الهندي العسكري يدل على حاجة القوات الهندية الملحة لتحديث أسلحتها التي باتت قديمة وغير قادرة على مجابهة القوة العسكرية الصينية التي تتطور باستمرار وبسرعة كبيرة.

وتابع التقرير أن الهند تعمل على جبهات عدة للحصول على الأسلحة الحديثة أبرزها روسيا، بالإضافة إلى عقود توريد أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفرنسا وغيرها من الدول المصنعة للأسلحة.

وكشف التقرير الصيني تفاصيل عقود الأسلحة مع روسيا حيث تريد نيودلهي شراء نحو 500 دبابة أرماتا "تي-90" لدعم قواتها البرية. وأضاف التقرير أن الهند تمتلك نحو 700 مروحية أمريكية من طراز أباتشي وغيرها من الأسلحة الأجنبية.

وخلص التقرير أن الهند تقوم بتعزيز القوات الهندية في الحديقة الخلفية مع الصين لكنها لا تقوم بتطوير صناعاتها المحلية العسكرية عكس بكين التي تقوم بتطوير أسلحتها المحلية وتعزيز قدراتها القتالية.