الغواصة النووية "كنياز فلاديمير" تشارك في عرض القوات البحرية الروسية

أعلن قائد الأسطول الشمالي نائب الأدميرال، ألكسندر مويسييف، إن الغواصة الاستراتيجية "كنياز فلاديمير" ستشارك في عرض قوات البحرية الروسية، يوم 26 يوليو/تموز المقبل.

وقال مويسييف: "للمرة الأولى يشارك أحدث طراد صاروخي استراتيجي، الغواصة النووية "كنياز فلاديمير"، التي دخلت خدمة البحرية الروسية الشهر الماضي، في العرض العسكري في بحر الشمال".

وأضاف القائد: "بالإضافة إلى ذلك، سيشاهد العرض الغواصة الاستراتيجية "فيرخوتوري" والغواصة النووية الثقيلة "بيوتر فيليكي" والغواصة الصاروخية "مارشال أوستينوف" وسفينة "سفيرومورسك" الكبيرة المضادة للغواصات وسفينة الهبوط "كوندوبوغا".

و"كنياز فلاديمير" الغواصة الرئيسية من المشروع "بوري- أ". تتميز الغواصة بأنظمة المناورة والبقاء في العمق والتخفي. وهي تحمل 16 صاروخا باليستيا من طراز بولافا. يمكن للغواصة أيضا استخدام صواريخ كروز وطوربيدات الصواريخ.

Атомный подводный ракетоносец К-549 "Князь Владимир" для ВМФ России с триумфом и гудками возвращается в Северодвинск после всех испытаний! pic.twitter.com/1r7zcgLvFB — Анатолий Власов 🇷🇺 Проголосовал ЗА! (@AnatolyVlasov87) May 24, 2020

والغواصة ليست مجرد حاملة صواريخ من طراز "بوري"، ولكنها الأولى بنيت في إطار مشروع "بوري-أ" المحسن. ظاهريًا، تختلف عن أسلافها في شكلها الانسيابي: اختفت حدبة السطح - وبالتالي، تحسنت الخصائص المائية والصوتية للغواصة، كما تم تجهيز الغواصة الجديدة بالسونارات المتقدمة وأنظمة الاتصالات والتحكم في الأسلحة، وتم تحسين ظروف معيشة الطاقم.