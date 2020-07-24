النمر السيبيري...طلاء مقاتلة أمريكية بألوان "سو -27"... صور

قامت الطائرة ذات اللون غير المعتاد بأول رحلة لها في 20 يوليو/ تموز. من المتوقع أن تبدأ التدريب قريبًا في الطيران البحري الأمريكي.

أطلق موقع Military Watch على الطائرة الجديدة "إف-5" لقب "النمر السيبيري".

Tiger II هي مقاتلة خفيفة الوزن من الجيل الثالث تستخدم لتدريب الطيارين الأمريكيين. وهي تصور طائرة معادية. ويقدرها الجيش الأمريكي لمناورتها وسهولة صيانتها وانخفاض تكاليف التشغيل. يتم تحديث إلكترونيات الطيران وأنظمة الحرب الإلكترونية في إف-5 باستمرار.

تم تطوير المقاتلة السوفييتية الثقيلة "سو-27" لمواجهة "F-15" وتم إنتاجها في التسعينيات والآلفينيات. الآن خرجت الطائرة من الخدمة - تقوم القوات الجوية الفضائية باستبدالها بمقاتلات "سو-30" و"سو-35" الجديدة. في الوقت نفسه، تجاوزت التعديلات الحديثة للطائرة سو-27إس إم2 وإس إم3 الطائرات الأمريكية في القدرات القتالية - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى رادارات "إربيس-إي" القوية والصواريخ "جو-جو" بعيدة المدى.

إعادة طلاء F-5 Tiger هي الخطوة التالية للقوات الجوية الأمريكية في "محاكاة" عدوها الجوي. في وقت سابق، تم تلوين مقاتلة F-16 و F / A-18 بألوان "سو-57".