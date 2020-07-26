اختبار أول غواصة روسية حاملة "بوسيدون" تعمل بالطاقة النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن البحرية الروسية، إلى جانب مؤسسات صناعة الدفاع، تجريان اختباراً على أول غواصة من نوع "بوسيدون" حاملة للصواريخ تعمل بالطاقة النووية وهي من المركبات البحرية المسيرة غير المأهولة .

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: " تجري البحرية، إلى جانب مؤسسات صناعة الدفاع، اختبارات على أول غواصة حاملة للصواريخ تعمل بالطاقة النووية من نوع مركبات "بوسيدون" البحرية المسيرة غير المأهولة، والتي تم إطلاقها في آذار/مارس 2019.

وأضافت الوزارة أنه يتم الانتهاء بنجاح من العمل على إنشاء أنظمة أسلحة حديثة للبحرية: منظومة تحت الماء مجهزة بمركبات "بوسيدون" المسيرة تحت الماء ونظام صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن البحرية الروسية الحديثة تضم أحدث السفن العسكرية المجهزة بأحدث وأفضل المعدات التقنية التي تساعد في حماية الحدود البحرية للدولة والتي تتطور باستمرار مع تبعا للمتغيرات التكنولوجية العالمية.

وتنظم روسيا، اليوم الأحد، عرضا عسكريا بحريا بمناسبة يوم البحرية الروسية حيث تشارك في المناسبة أكثر من 40 طائرة ومروحية، وأكثر من 40 سفينة و4000 جندي وجندية من الشباب في العرض البحري الرئيسي تكريما ليوم البحرية الروسية.