من الأرض إلى الفضاء ذهابا وإيابا... روسيا تعرض نموذج الصاروخ المكوكي

ظهر نموذج الصاروخ المكوكي المزمع إنتاجه في روسيا في معرض التقنيات العسكرية المستحدثة في مدينة أنابا الروسية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن طول نموذج الصاروخ أكبر قليلا من طول قامة الإنسان وأن الصاروخ يحمل شعارات المؤسسات التي صنعته وهي مؤسسة الأبحاث الواعدة ووكالة الفضاء (روسكوسموس) والشركة التي تدير صناعة الطائرات في روسيا ومعهد أبحاث صناعة الفضاء.

الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام

وأعطت مؤسسة الأبحاث الواعدة إشارة البدء لصنع النموذج التجريبي من الصاروخ الذي اصطلح على تسميته بـ"كريلو-إس في" في فبراير/شباط 2020. ويزمع البدء باختباره في الجو في الفترة 2021 - 2022.

وما يسمى بـ"كريلو-إس في" صاروخ جوال مكوكي قابل لإعادة الاستخدام. وسيبلغ طوله 6 أمتار وقطره 0.8 متر. وسيطير الصاروخ بسرعة تعادل 6 أمثال سرعة الصوت. وبعد إنجاز مهمته سيعود الصاروخ أو بالأحرى مرحلته الأولى التي تحتوي على محرك "فيخر"، وهو محرك جديد تتم صناعته خصيصا لصاروخ "كريلو-إس في"، إلى القاعدة الفضائية التي انطلق منها على الأرض حيث يهبط هبوط الطائرة.

وظيفة الصاروخ

وتتمثل المهمة الأساسية لصاروخ "كريلو-إس في" في إيصال التقنيات الفضائية، وبالأخص الأقمار الصناعية، إلى مدار في الفضاء، وبإمكانه أن يحمل ما يصل وزنه إلى 600 كيلوغرام.

وتعود مرحلته الأولى إلى مكان انطلاقه عندما يصل الصاروخ إلى ارتفاع يتراوح بين 59 و66 كيلومترا، بينما تواصل مرحلته الثانية التحليق إلى موقع مداري محدد.

وتحتاج روسيا إلى الصاروخ المكوكي الذي يمكن استخدامه أكثر من مرة لتلبية الطلب المتزايد على وسائل نقل الأقمار الصناعية إلى الفضاء. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي وزن التقنيات الفضائية الروسية المطلوب إيصالها إلى المواقع المدارية الخاصة بها في الفترة 2020 – 2030 سيبلغ حوالي 3500 طن.