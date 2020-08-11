تسجيل
22:30 GMT11 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الناتو-أواكس

    21 معلومة عن طائرات الإنذار المبكر "إيواكس"

    YouTube.com
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202008111046254150-21-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B3/

    تعتمد الحروب الحديثة على أسلحة فائقة السرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت في بعض الأحيان، وهو ما دفع الجيوش الكبرى لتطوير رادارات محمولة جوا للكشف المبكر عن الأهداف المعادية في البر والبحر والجو.

    ويستخدم حلف شمال الأطلسي طائرات الإنذار المبكر "إيواكس"، التي تمثل محطة رادار طائرة إضافة إلى كونها مركز تحكم يمكنه توجيه الطائرات المقاتلة في ساحات القتال بما لديه من معلومات عن أسلحة العدو التي يتم رصدها برادار يغطي آلاف الكيلومترات في وقت واحد.

    رادار
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    كيف يتم التشويش على الطائرات الأمريكية في سوريا (فيديو وصور)
    ويقول الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إنه يمتلك 14 طائرة "إيواكس" موجودة في قاعدته الجوية في ألمانيا، مشيرا إلى أنه يعتمد عليها في عمليات الاستطلاع الجوي والقيادة والسيطرة وإدارة المعارك إضافة إلى مهام الاتصالات.

    ويقول الموقع إن تلك الطائرات تمثل عيون "الناتو" في السماء، وأورد معلومات عن طائرات الإنذار المبكر التي تستخدمها قوات "الناتو":

    - يستخدم الحلف أسطول من الطائرات التي تصنعها شركة "بوينغ" الأمريكية التي تحمل رادار إلكتروني يعمل في كل الاتجاهات لكشف الأهداف الجوية والبرية في نطاق كبير على شكل دائرة حول موقع الطائرة.

    - تحمل الطائرة قبة رادارية دائرية تقوم بدورة كاملة كل 10 ثوان، حيث تستطيع رصد جميع الأهداف في كل الاتجاهات في مدى يصل إلى 400 كلم.

    - في الظروف العادية تعمل كل طائرة "إيواكس" لمدة 8 ساعات يوميا تقوم خليها بالتحليق على ارتفاع 30 ألف قدم (9150 مترا)، ويغطي رادارها مساحة تتجاوز 310 آلاف كيلومترا مربعا.

    - يمكن زيادة فترة بقاء الطائرة في الجو عن طريق إعادة تزويدها بالوقود في الجو.

    - تحمل طائرات "إيواكس" الخاصة بـ"الناتو" اسم "إي - 3 إيه" وهي عبارة عن نسخة مطورة من طائرات "بوينغ 707"، يتم تجهيزها برادار إيجابي بعيد المدى لرصد الأهداف في البر والبحر والجو، وإرسالها إلى مراكز القيادة أو القوات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية.

    مهام طائرات "إيواكس" وتاريخ ظهورها

    - دعم القوات البحرية 

    - تقديم الدعم الجوي القريب للقوات البرية عن طريق منحها صورة كاملة لطبيعة التهديدات المحيطة بها من البر والبحر والجو.

    - إدارة العمليات الجوية.

    - المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

    - عمليات الإغاثة والطوارئ ومكافحة القرصنة.

    ويقول موقع "الناتو" الرسمي إنه في ستينيات القرن الماضي، أصبحت وسائل الدفاع الجوي متطورة بصورة كبيرة، وأصبح ذلك يمثل تهديدا كبيرا للطائرات الحربية التي تحلق على ارتفاعات عالية.

    ونتيجة لذلك كانت الطائرات الحربية تحلق على ارتفاعات منخفضة للإفلات من رادارات الدفاع الجوي المعادية، لكن في سبعينيات القرن الماضي أصبحت رادارات الدفاع الجوي قادرة على اصطياد الطائرات حتى على ارتفاعات منخفضة، وهو ما دفع العسكريين في حلف "الناتو" إلى تطوير وسيلة جديدة للكشف عن الأهداف المعادية حتى تم تطوير طائرات الإنذار المبكر عام 1978 لتكون بمثابة رادارات طائرة يمكنها إمداد الطائرات الصغيرة بالمعلومات اللازمة لحمايتها خلال التحليق.

    وأورد موقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي مواصفات طائرات الإنذار المبكر "إي - 3" المعروفة بـ"إيواكس"، مشيرا إلى أنه يوجه منها 3 طرازات:

    - "إي - 3 إيه": تحمل 17 فردا بينهم 4 طاقم قيادة، و13 متخصص في إدارة عمليات الاستطلاع.

    - "إي - 3 بي" و"إي - 3 سي": كلاهما يحمل 21 فردا، منها 4 طاقم قيادة و17 متخصصا في أنظمة الاستطلاع.

    - وتصل المسافة بين جناحي الطائرة إلى 44.4 مترا، وطولها 46.6 مترا، وارتفاع قبة الرادار الموجودة على الجزء الخلفي للطائرة 12.5 مترا.

    - ويصل قطر قبة الرادار إلى 9.1 مترا، وسمكها 1.8 مترا، والمسافة بينها وبين جسم الطائرة 3.3 مترا.

    تصل سرعة الطائرة إلى 800 كلم/ الساعة ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتجاوز 10.6 آلاف متر ويمكنها البقاء في الجو لمدة تتجاوز 11 ساعة.

    - ويتجاوز مدى الطائرة 9200 كلم، ووزنها عند الإقلاع 151 طن، وهي طائرة غير مسلحة. 

    - وتعمل تلك الطائرات في 6 جهات هي 5 دول إضافة إلى حلف "الناتو"، حيث تمتلك أمريكا 31 طائرة والسعودية 5 طائرات وفرنسا 4 طائرات وبريطانيا 6 طائرات إضافة إلى 14 طائرة في حلف "الناتو".

    انظر أيضا:

    الجيش الروسي يحصل على طائرة للإنذار المبكر من الجيل الجديد
    طائرة إنذار مبكر صينية تضع طائرات أمريكية شبحية تحت مراقبتها (فيديو)
    الناتو ينشر في تركيا طائرات إنذار مبكر
    أحدث طائرة إنذار مبكر تحلق في سماء سوريا
    الإمارات تنوي شراء طائرتين للإنذار المبكر و3 طائرات تزود بالوقود
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, السعودية, الناتو, طائرات الإنذار المبكر, نظام الإنذار المبكر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا
    بتكنولوجيا فريدة... لقاح كورونا الروسي ذو ناقلين ضد الفيروس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك