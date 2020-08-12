الدفاع الروسية تخصص 70 مليار روبل لشراء مقاتلات "سو 35 إس"

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع تعتزم إبرام عقد جديد مع شركة "سوخوي" لشراء مقاتلات "سو 35 إس" بقيمة 70 مليار روبل بحلول نهاية العام.

وقال شويغو من إقليم خاباروفسك: "بحلول نهاية العام، نخطط لإبرام عقد حكومي إضافي لشراء مقاتلات "سو 35 إس" متعددة الوظائف. مبلغ العقد سيصل إلى 70 مليار روبل".

كما أبدت وزارة الدفاع الروسية اهتماما بشراء مجموعة كبيرة من المروحيات الهجومية "مي-8أ إم تي إش-في إن" لقوات العمليات الخاصة.

وأجرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية مقارنة بين المقاتلة الأمريكية "إف - 15" والمقاتلة الروسية "سو 35 إس"، مشيرة إلى أن كليهما ينتمي إلى الجيل الرابع، وأن كلا منهما يمتلك صفات متشابهة، لكن المقاتلة الروسية تتفوق في التسليح والمناورة، إضافة إلى امتلاكها تقنيات التشويش الراداري، التي تمكنها من تضليل الصواريخ المعادية.

ومن المعروف أن مقاتلة "سو-35" مزودة برادار "إيربيس" الذي يستطيع اكتشاف المقاتلات المعادية على بعد يزيد على 400 كم، ويستطيع اكتشاف الطائرات الخفية على بعد يزيد على 80 كم، ويمكنه أن يتعقب 30 هدفا جويا في آن واحد.

وجاء في مجلة "الرصد العسكري" أن "سو-35" طائرة راقية يمكن الاعتماد عليها أثناء مواجهة أفضل طائرات العالم، ولكن مقاتلة "ميغ-35" هي أيضا قادرة على ذلك ولا سيما أنها تتفوق على غالبية المقاتلات الغربية في نواح كثيرة.