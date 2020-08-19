التجربة السورية تساعد روسيا في تطوير نظام تتبع طائرات "درون"

طورت أكاديمية الدفاع الجوي الروسية، نظاما لتتبع الطائرات المسيرة "درون" بعد النجاح في سوريا، ومن المتوقع عرضه خلال منتدى "أرميا 2020".

وقال رئيس الأكاديمية الجنرال فلاديمير ليابوروف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" بناء على الخبرة التي اكتسبتها قوات الدفاع الجوي في سوريا، طورنا نظاما يتنبأ بتتبع طائرات العدو بدون طيار".

وأضاف ليابوروف: "إن تطويرنا يسمح بتقليل فعالية استخدام العدو للطائرات بدون طيار بشكل كبير من خلال تحديد المسارات الأكثر احتمالا لتحركها ورصد إحداثيات مناسبة من أنظمة الدفاع الجوي لمواجهتها".

وسيتم عرض التطوير الذي يحمل عنوان "النظام الذكي لتحديد مناطق مسارات الطيران للطائرات بدون طيار" في منتدى "أرميا - 2020".

وفي وقت سابق قال المسؤول في وزارة الدفاع الروسية، أوليغ كولاكوفسكي إن زوار معرض "أرميا 2020" سيشاهدون عرضا عمليا لمواجهة طائرات درون في ميدان رماية أشولوك في مقاطعة أستراخان.

ويعتبر معرض "أرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة، وتنظمه وزارة الدفاع الروسية، وتنطلق فعاليات معرض "أرميا 2020" في 23 أغسطس/آب وتستمر حتى 29 أغسطس/آب.

يشار إلى أن ممثلي 72 دولة يخططون للمشاركة في المنتدى، بالإضافة إلى ذلك، خططت، في وقت سابق، أرمينيا وبيلاروس والبرازيل واليونان والهند وإيران وكازاخستان والصين وسريلانكا وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوسيتيا الجنوبية لإرسال وفود رفيعة المستوى، لتتبعها فيتنام ورواندا ولبنان.