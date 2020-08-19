القوات الصاروخية الروسية تعرض قدراتها

تواصل الصناعة العسكرية في روسيا، الإبداع في تصنيع وابتكار الأسلحة الجديدة لحماية حدودها.

ويتم إبان ذلك التركيز على تعزيز قوات الصواريخ الاستراتيجية التي تمثل أهم سلاح رادع يضمن عدم الاعتداء على مالكه.

الصواريخ الجديدة

كشف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الجنرال سيرغي كاراكاييف، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) أن الأسلحة الحديثة تمثل حاليًا 76 في المائة من مجموع الأسلحة التي تملكها قوات الصواريخ الاستراتيجية، ويجب أن ترتفع هذه النسبة إلى 81 في المائة في نهاية عام 2020.

وتزداد نسبة الأسلحة الحديثة الموجودة في حوزة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مع استلامها للمزيد من منظومات الصواريخ الجديدة، وبالأخص منظومات الصواريخ المعروفة باسم "يارس" و"أفانغارد" و"سارمات".

أفانغارد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود الصاروخ الذي يحمل رأسه المدمر اسم "أفانغارد" في عام 2018، مشيرا إلى أن سرعته تعادل 20 ماخ (سرعة الصوت).

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة "أفانغارد" دخلت الخدمة العسكرية في نهاية عام 2019.

سارمات

صنعت روسيا صاروخ "سارمات" كبديل لصاروخ "فويفود" (أو "ساتان/ الشيطان" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) وهو أضخم صاروخ نووي استراتيجي في العالم. يتميز صاروخ "سارمات" بالقدرة على مهاجمة الأهداف المزمع تدميرها عبر القطبين الشمالي والجنوبي.

وأعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية في نهاية عام 2019 عن بدء تحضير إحدى وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية لاستلام منظومة صواريخ "سارمات".

وتم في نفس العام الكشف عن مواصفات صاروخ "سارمات":

المدى: 18 ألف كم.

الوزن في لحظة الانطلاق: 208.1 طن.

وزن الرأس المدمر: أكثر من 10 أطنان.

وزن الوقود: 178 طنا.

طول الصاروخ: 35.5 متر.

القطر: 3 أمتار.

آرميا 2020

ولفت الجنرال كاراكاييف إلى أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تعلق أهمية كبيرة على المشاركة في معرض "آرميا" الدولي للأسلحة الذي تنظم روسيا دورته السادسة في العام الحالي.

وعن سبب اهتمام قوات الصواريخ الاستراتيجية بهذا المعرض قال قائدها إن أكثر ما يهم قوات الصواريخ الاستراتيجية أن الندوات التي تُعقد خلال المعرض تستقطب الخبراء الكثيرين وهو ما يتيح فرصة مناقشة المسائل المتعلقة بتطوير صناعة الصواريخ.

وستعرض قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية خلال معرض "آرميا 2020" الأسلحة التي امتلكتها في الماضي وتمتلكها حاليًا، ومعلومات عن بعض الأسلحة المستقبلية.

ويتوقع الجنرال كاراكاييف أن يتيح معرض "آرميا 2020" لزواره وضيوفه فرصة التعرف على دور قوات الصواريخ الاستراتيجية في تطوير القوات المسلحة تقنيًا.