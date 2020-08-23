شركة روسية تنشئ مراكز خدمة عسكرية في الجزائر والهند ومصر وكازاخستان

صرح رئيس مجلس إدارة شركة "ألماز- أنتي" الروسية للصناعات العسكرية ميخائيل فرادكوف، أن الشركة تنشئ مراكز خدمة وإصلاح لمنتجاتها في الجزائر ومصر والهند وكازاخستان.

وقال فرادكوف، في مقابلة مع مجلة "آبارونا روسيا" (الدفاع الروسي): "بالإضافة إلى الممتلكات، يتم توفير منظومات الإصلاح والتشخيص المتنقلة أو الثابتة. وتنظيم إنشاء مراكز صيانة وإصلاح المصانع للشركاء الاستراتيجيين. حالياً، يجري العمل لإنشاء مثل هذه المراكز في الجزائر ومصر والهند وكازاخستان".

وتوقع أن تشهد السنوات القادمة زيادة طفيفة في حصة الأعمال والخدمات لخدمة ما بعد البيع للمنتجات العسكرية وتحديثها: "سيتم بشكل فعال تطوير قطاع الخدمات والأعمال المتعلقة بإنشاء مراكز خدمة للعملاء الأجانب، ما بعد البيع، للمعدات العسكرية الموجودة لديهم من الشركة".

بالإضافة إلى ذلك، أشار فرادكوف، إلى أن أحد أهم مجالات أنشطة الشركة هو توفير معدات التدريب وتنظيم مراكز التدريب على أرض العميل، وهو أمر ضروري لتكوين مهارات مستدامة لتشغيل الأسلحة والمعدات العسكرية المشتراة.

يذكر أن شركة "الماز – أنتي" ليس فقط إحدى أكبر الشركات الروسية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية فحسب بل هي شركة رائدة في صناعة الأسلحة والمعدات الخاصة بالدفاع الجوي.