الضفادع البشرية الصينية تمتلك قدرات خارقة... فيديو

تعتمد الجيوش الكبرى على العديد من أفرع قواتها العسكرية، وأبرزها الوحدات الخاصة، التي توكل إليها مهام نوعية خلف خطوط العدو.

وتعد الضفادع البشرية إحدى أهم الوحدات الخاصة في الجيش الصيني، التي يعتمد عليها في تنفيذ مهام قتالية عالية المخاطر، تستطيع إتمامها بنجاح بفضل قدراتها التدريبية المتميزة.

الضفادع البشرية الصينية قدرات متميزة ومهمات عالية المخاطر.#الصين pic.twitter.com/zUCh75oeNl — CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 24, 2020

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو يرصد جانبا من تدريبات الضفادع البشرية الصينية، التي تشمل عمليات اختراق ومداهمة الأعداء تحت الماء وتنفيذ هجمات على مواقع ساحلية من البحر.

وتشمل التدريبات إطلاق النار تحت سطح الماء بدقة عالية والتدريب على مكافحة الإرهاب تحت الماء وتنفيذ مهام الاستطلاع وعمليات الاختراق.