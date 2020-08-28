تدريبات للبحرية الروسية في منطقة القطب الشمالي

أفاد القائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، بأن أكثر من 50 سفينة للقوات البحرية الروسية، بالإضافة إلى أكثر من 40 قطعة من سلاح الطيران تشارك في تدريبات مع إطلاق صواريخ في منطقة القطب الشمالي.

موسكو - سبوتنيك. وقال يفمينوف: "تضم القوات التي تشارك في هذه التدريبات أكثر من 50 سفينة حربية ومركب، وحوالي 40 قطعة من سلاح الطيران ".

وأعاد يفمينوف إلى الأذهان أن السفن قد قامت في وقت سابق بإطلاق الصواريخ.

و أضاف يفمينوف: "الآن نقوم بغزو منطقة القطب الشمالي، مع التركيز في اتجاه التدريبات بشكل رئيسي على تشوكوتكا. وعلى وجه الخصوص من جهة المحيط الهادئ ومن جهة المحيط المتجمد الشمالي، حيث أن القطاع الروسي في القطب الشمالي يظل تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، وتجري زيادة حجم قواتنا في هذه المنطقة من أجل تنميتها الاقتصادية ".

ووفقا للقائد العام للقوات البحرية الروسية، فإن السفن والغواصات والطائرات قامت بالتعاون مع بعضها البعض بالعمل ضد "هدف معقد مشترك". وأعرب القائد العام عن ارتياحه لحسن أداء التدريبات.