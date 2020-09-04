مقاتلة روسية تعترض طائرة تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس

أفاد مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي بأن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية بالقرب من الحدود الدولية الروسية فوق المياه المحايدة بحر بارنتس.

موسكو - سبوتنيك. وقال مركز إدارة الدفاع الوطني في بيان بهذا الشأن: "في 4 أيلول / سبتمبر، رصدت أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي هدفا جويا فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وهو يقترب من الحدود الدولية لروسيا الاتحادية. ولتصنيف الهدف الجوي ومنع انتهاك الحدود الدولية لروسيا الاتحادية، أقلعت المقاتلة من طراز "ميغ-31" التابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول بحر الشمال ومن تشكيل الفريق القائم بأداء واجبات المناوبة اليومية بمهمة التعرف على الهدف وتصنيفه".

وقام طاقم المقاتلة الروسية، بالتعرف على هذا الهدف على مسافة آمنة وتصنيف هذه الطائرة كونها إحدى طائرات الدورية الأساسية من طراز "إر-3 سي أوريون" تابعة لسلاح الجو النرويجي.

وأضاف البيان "بعد ابتعاد الطائرة النروجية عن الحدود الدولية لروسيا للاتحادية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدة مرابطتها، والتزمت المقاتلة الروسية "ميغ-31" بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي تمامًا أثناء تنفيذها مهمتها".

وتم التأكيد على أنه لم يسمح للطائرة النرويجية بانتهاك حدود روسيا الاتحادية.