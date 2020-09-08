تدريبات روسية بيلاروسية صربية لمكافحة الإرهاب في إطار مناورات "الأخوة السلافية"

وجاء في بيان للوزارة على قناة التلغرام: "ستجرى في موقع التدريب "بريستسك" التابع لفرقة قوات الأنزال المضلية الهجومية الثامنة والثلاثين، مناورات تكتيكية متعددة الجنسيات روسية - بيلاروسية - صربية السنوية "الأخوة السلافية 2020" بقيادة قائد قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية. وستشارك القوات المسلحة من بيلاروسيا وروسيا وصربيا في المناورات التي ستشكل مجموعة تكتيكية متعددة الجنسيات".

وذكّرت وزارة الدفاع في بيلاروسيا بأن مناورات "الأخوّة السلافية" تجري سنوياً في أراضي الدول المشاركة. وفي العام الماضي، أجريت المناورات في صربيا.

وقالت الوزارة "إن وصول المشاركين في المناورات إلى بيلاروسيا سيكون بدءا من 10 إلى 15 سبتمبر/ أيلول".

وتجدر الإشارة إلى أن مناورات "الأخوّة السلافية" الأولى، كانت قد جرت عام 2015 في ميدان التدريب "رايفسكي" قرب "نوفوروسيسك" في روسيا.

وجرت المناورات في 2019 خلال الفترة من 14 إلى 27 يونيو/حزيران، في صربيا، حيث شارك فيها حوالي 600 شخص.