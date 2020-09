ليست "إف - 35"... مجلة: إسرائيل تمتلك واحدة من أخطر المقاتلات الحربية

تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن مقاتلات "إف - 15 إس" الإسرائيلية تعد واحدة من أخطر المقاتلات في العالم على مدى عقود مضت، مضيفة: "بفضل التحديثات الإسرائيلية ستحافظ تلك الطائرة على مكانتها خلال عقود مقبلة".

وتابعت: "تعد مقاتلات (إف - 15) من الطائرات الحربية التي يرتبط اسمها بإسرائيل منذ عقود، حيث وصلت أول طائرة إلى إسرائيل عام 1976، ومنذ ذلك الحين لم تخسر معركة واحدة.

وفي عام 1998، كشفت إسرائيل عن تطوير نسخة جديدة من الطائرة مصممة لتكون قادرة على تنفيذ مهام الاشتباك الجوي والهجوم الأرضي.

وأصبحت النسخة التي تحمل اسم "ثاندر" بمثابة طائرة هجومية بعيدة المدى سيصبح عملها مكملا لعمل مقاتلات "إف - 35" الشبحة الأمريكية التي حصلت عليها إسرائيل مؤخرا وتسعى لامتلاك نحو 50 طائرة منها. وكانت النسخة الأصلية التي تنتجها شركة "بوينغ" الأمريكية من مقاتلات "إف - 15" هي طائرة اشتباك جوي مسلحة بأسلحة (جو - جو).

وكانت الطائرة التي تعمل بمحركين ولها مقعد واحد تمتلك رادار ممتازا طراز "إيه بي جي - 63"، ويشمل تسليحها 4 صواريخ "آيم - 7" المعروف بـ"سبارو" وهو صاروخ موجه بالرادار، و4 صواريخ "آيم - 9" سايد ويندر، الموجه بالأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى مدفع رشاش طراز "إم - 61".