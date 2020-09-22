في الجو والبر والبحر...أفضل لقطات التدريبات الواسعة النطاق "قوقاز 2020"

في المجموع، من المخطط مشاركة نحو 80 ألف شخص في التدريبات.

تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية الواسعة النطاق "قوقاز- 2020" تدوي في ساحات التدريب في روسيا. تجري المناورات في مناطق التدريب الداخلية للمنطقة العسكرية الجنوبية - برودبوي، أشولوك، كابوستين يار، مناطق التدريب الجوي الأرضي أرزغيرسكي وكوبان، وكذلك في مياه البحر الأسود وبحر قزوين.

في ملعب تدريب كابوستين يار في مقاطعة أستراخان، تجري الاستعدادات الآن للمرحلة التالية من المناورات. البرنامج الرئيسي للتدريبات سري لأنه أقرب ما يمكن إلى المواقف القتالية. في اليوم السابق، تم وضع سيناريو هبوط القيادة المتنقلة. إنه مشهد يخطف الأنفاس عندما تقلع عشرات المروحيات وعلى متنها مئات المظليين. إنهم يهبطون على حبال خاصة، ويتخذون مواقع دفاعية وينتظرون اقتراب قوات الإنزال الرئيسية.

هذه المناورات لا تشمل فقط المظليين، ولكن أيضًا السيارات التي يمكنها السير في كل مكان. فهي خفيفة الوزن وسريعة وممتازة للطرق الوعرة ومناسبة لعمليات الاستطلاع.

تجري مناورات "قوقاز-2020" ليس فقط في ملاعب التدريب الروسية، ولكن أيضًا في أبخازيا وأرمينيا وأوسيتيا الجنوبية. في ساحة تدريب أشولوك، في الليل، تم وضع سيناريو، حيث قامت القوات المؤللة بصد هجوم مجموعة استطلاع التخريب الافتراضية. للمشاركة في المناورات، قامت القوات بمسيرة بطول 800 كيلومتر. قطعوا هذه المسافة على العربات المدرعة.

في ساحة تدريب برودبوي، تم وضع سيناريو قامت فيه فرق الإنزال بتدمير مجموعة غير مشروعة افتراضية من التشكيلات المسلحة. كما تم توفير الدعم الجوي. حلقت سو-27 وسو-30إس إم في السماء. لقد قابلت عدوًا وهميًا في الجو، وتمرنت على إطلاق النار على الأهداف الأرضية.

ووقع الحدث الأكثر في مياه بحر قزوين والبحر الأسود. عمل الأسطول على تدمير العدو الافتراضي على الشاطئ، وصدت السفن الهجوم في البحر الأسود.

في المجموع، من المخطط إشراك نحو 80 ألف شخص في التدريبات (بما في ذلك التشكيلات والوحدات القتالية والدعم اللوجستي والتقني، بالإضافة إلى تشكيلات الدفاع الجوي والبحري والقوات الخاصة للحرس الروسي ووزارة الطوارئ). وفي الوقت نفسه، سيصل الحد الأقصى لعدد الأفراد المشاركين في الوحدات العسكرية الخاضعة لوثيقة فيينا 2011 في التدريبات التي تجري تحت قيادة عملياتية واحدة إلى 12900 جندي. ستشارك ما يصل إلى 250 دبابة وما يصل إلى 450 مركبة قتال مشاة وناقلات جند مدرعة وما يصل إلى 200 نظام مدفعي وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في العمليات.

تمت دعوة التشكيلات العسكرية من أرمينيا وبيلاروسيا والصين وميانمار وباكستان للقيام بإجراءات مشتركة كجزء من تجمعات القوات. يخطط ممثلو أذربيجان وإندونيسيا وإيران وكازاخستان وطاجيكستان وسريلانكا للمشاركة كمراقبين.