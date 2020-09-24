إطلاق صاروخ "كاليبر" من غواصة في مياه البحر الأسود خلال مناورات القوقاز... فيديو

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الغواصة "كولبينو" حاكت خلال مناورات "قوقاز-2020" سيناريو إطلاق صاروخ من طراز "كاليبر" في حوض البحر الأسود بنجاح، حيث تم تدمير الهدف المخصص لها.

وجاء في بيان الوزارة: "قام طاقم الغواصة "كولبينو" التابعة لأسطول البحر الأسود بإطلاق صاروخ من طراز "كاليبر" على موقع الأهداف التدريبية الساحلية في ميدان التدريب القتالي، وذلك في إطار مناورات مراكز القيادة الاستراتيجية "القوقاز-2020".

هذا وقام طاقم الغواصة "كولبينو" بإطلاق صاروخ واحد أثناء وجودها تحت سطح الماء واجتاز الصاروخ حوالي 100 ميل بحري (ما يعادل 185 كم) وصولا إلى الهدف. وكما جاء في البيان: "سجلت أجهزة المراقبة المرئية (طائرات مسيرة) صاروخا يصيب الهدف، بنجاح".

يذكر أن المناورات "قوقاز 2020" تجرى في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر/ أيلول الحالي في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، وذلك تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف. ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص بينهم عناصر وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى ما يصل إلى ألف عسكري من أرمينيا وبيلاروس وإيران والصين وميانمار وباكستان.