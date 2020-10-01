أمريكا تنجح في الدمج بين منظومتي "ثاد" و"باتريوت" الصاروخيتين

أجرى الجيش الأمريكي ووكالة الدفاع الصاروخي، بنجاح، اختبار قابلية التشغيل البيني من جزأين، والذي يشمل منظومة الجيش لصواريخ الاعتراض الأرضي "باتريوت"، ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية "ثاد".

واشنطن- سبوتنيك . وقالت الوكالة في بيان لها، اليوم الخميس: "أجرت وكالة الدفاع الصاروخي، والمكتب التنفيذي للصواريخ والفضاء التابع لبرنامج الجيش الأمريكي، وقيادة الدفاع الصاروخي والفضائي التابعة للجيش الأمريكي، بنجاح، اختبارا لأنظمة أسلحة باتريوت وثاد في نيو مكسيكو".

وأوضحت الوكالة أن الاختبار الذي أطلق عليه "اختبار الطيران لنظام سلاح باتريوت (إف تي بي- 27)"، تضمن حدثين وقعا يوم الخميس وفي وقت سابق من العام.

وقال البيان: "اليوم، نموذج ثاد للمراقبة والتحكم بالرادار للجيش والبحرية القابل للنقل، كشف وتتبع هدف (بلاك داغر) وقدم البيانات بنجاح إلى منظومة أسلحة باتريوت لتحديد حل الإطلاق".

وتابع أن منظومة سلاح "باتريوت" اعترضت الهدف بنجاح باستخدام صاروخ باتريوت المطور "باك 3" المعترض مع البيانات المقدمة من رادار "ثاد". في المحاولة التي جرت في فبراير/ شباط الماضي نجح الاختبار في تحديد الهدف لكنه لم يوفق في اعتراضه.