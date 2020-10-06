تقطع الكوكب 3 مرات دون وقود... إيران تتحدث عن موعد تدشين أعظم أسلحتها

تحدث الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن موعد تدشين أحد أعظم أسلحته البحرية، والتي تستطيع قطع مسافة الكرة الأرضية لثلاث مرات من دون التزود بالوقود.

وأعلن قائد القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن قرب موعد تشين حاملة الطائرات الإيرانية.

وبحسب القائد الإيراني، فإن السفين العملاقة، الأولى من نوعها لدى الجيش الإيراني، قادرة على قطع مسافة تعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية لثلاث مرات من دون التزود بالوقود.

وبحسب القائد، تستطيع حاملة الطائرات الجديدة حمل المروحيات والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الصواريخ. وقال خانزادي في تصريحات أدلى بها اليوم في مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، إن بلاده ستشهد خلال الأشهر القادمة إزاحة الستار عن مجموعة من المنجزات الجديدة للقوة البحرية إحداها المدمرة "دنا".

ونوه قائد القوى البحرية إلى أن المدمرة "دانا" وطنية الصنع بالكامل، وأنها جزءا من "القوة الدفاعية القيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إمكانية الإبحار في المحيط"، بحسب الوكالة.

بالإضافة إلى حديثه عن المدمرة "دانا"، نوه القائد الإيراني إلى أن القوات ستدشن قريبا كاسحة ألغام جديدة، والتي ستكون بمثابة "طاقة جديدة لمواجهة التهديدات المتعلقة بالألغام في البحر والساحل".

ونوه الأدميرال الإيراني إلى أن اسم هذه حاملة الطائرات الجديدة هو "الخليج الفارسي"، قائلا: "إننا نسعى في غضون الشهرين القادمين لتدشين سفينة حربية جديدة حاملة للمروحيات والطائرات المسيرة ومجهزة بمجموعة من الإمكانيات الصاروخية والتسليحية الأخرى".

وبين خانزادي أن قدرة السفينة على الإبحار الطويل "يجعلها قادرة على البقاء في المحيطات فترة طويلة وتوفر ديمومة دفاعية وامنية في المنطقة"، مؤكدا أن هدف هذه المعدات "إرساء الأمن في البحر لدول المنطقة والعالم"، على حد قوله.