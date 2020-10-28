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    موظف تقني يتفقد قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت في القاعدة الجوية الروسية في منطقة ساراتوف، روسيا 18 يوليو 2012

    في داخله سر... على ماذا يحتوي محرك طائرة قاذفة روسية جديدة

    © Sputnik . Sergey Pyatakov
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    تحدث ممثل القوات المسلحة الروسية في مصنع ينتج المحركات لطائرات "تو-160إم2" للصحفيين، حول ما يميز المحرك الجديد لطائرة "تو-160إم2".

    القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    © Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich
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    واستأنفت روسيا أخيرا إنتاج طائرات قاذفة من طراز "تو-160". وفي الحقيقة صنعت روسيا طائرة جديدة تحمل اسم "تو-160إم2". كما صنعت محركا جديدا لهذه الطائرة. ولا يزال هذا المحرك محاطا بالسرية. وأكد ممثل القوات المسلحة الروسية في المصنع الذي ينتج المحركات لطائرات "تو-160إم2"، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن المحركات التي ينتجها المصنع الواقع في مدينة سامارا ما زالت طي السرية.

    وتكمن أسرار المحرك في داخله. وبحسب ممثل القوات المسلحة، أليكسي فولكوف، فقد تم إدخال تغييرات عديدة على محرك طائرة "تو-160إم2" بالمقارنة بمحرك "تو-160". فمثلا، تم تغيير شكل الريش الهندسي والمادة التي يُصنع منها المحرك. وأصبح المحرك أكثر قدرة على تقليل استخدام الوقود. وازداد مدى طائرة "تو-160إم2" بـ1000 كيلومتر بفضل هذا المحرك.

     وخصصت طائرة "تو-160"، وهي قاذفة قنابل وصواريخ استراتيجية، لتدمير أهداف مهمة في المناطق العسكرية الجغرافية البعيدة، بالسلاح النووي أو العادي.

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