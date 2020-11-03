"البجعة البيضاء".. أقوى طائرة ذات أجنحة متحركة تقلع بمحركات جديدة خارقة.. وفيديو

نفذت القاذفة الروسية "تو 160M"، والشهيرة بلقب "البجعة البيضاء"، اليوم الثلاثاء، أول رحلة لها بعد عمليات تجديد وتحديث كبيرة للمحركات.

وقامت المقاتلة الروسية والقاذفة الاستراتيجية بأولى طلعاتها بالمحرك الجديد المطور، الذي يعتبر جزءا من التحديثات التي تمت على المقاتلة مؤخرا.

وتعتبر "البجعة البيضاء"، من أكبر وأضخم القاذفات الاستراتيجية ذات الأجنحة المتحركة (متعددة الوضعيات)، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وتشكل القاذفة الاستراتيجية عنصرا أساسيا من أسلحة سلاح الجو الروسي والقوات النووية الاستراتيجية.

وجاء في بيان شركة الطائرات المتحدة UAC: "تم في مطار (جوربونوف كاز) تنفيذ أول رحلة لطائرة توبوليف 160M بمحركات إنتاج جديدة من فئة NK-32-02".

وأضاف البيان: "أقلعت الطائرة بطاقم بقيادة أنري ناسكيديانتس، وتمت الرحلة على ارتفاع 6 آلاف متر واستغرقت ساعتين و20 دقيقة".

وتم إجراء الفحوصات اللازمة لأنظمة الطائرة بشكل عام بالإضافة إلى فحوصات خاصة ودقيقة على أجهزة الطيران الإلكترونية، بالإضافة إلى تقييم أداء المحرك الجديد، وأشارت الشركة إلى أن "كل شيء سار بسلاسة" ونجاح، مؤكدة زيادة كفاءة وقدرة الطائرة بعد التحديثات.