درونز تركية تنجح في اختبار الهبوط والإقلاع دون محطة أرضية... فيديو

تعد الطائرة المسيرة التركية "بيرقدار" واحدة من أفضل طائرات الـ"درونز" التي تنتجها تركيا محليا، وتمكنت إحدى طرازاتها من تنفيذ الإقلاع والهبوط دون محطة أرضية.

ونشرت وكالة "تي آر تي" التركية مقطع فيديو على "تويتر"، أمس الأربعاء، قالت إنه للطائرة المسيرة "بيرقدار أقنجي" التي تمكنت من الهبوط والإقلاع دون الحاجة لمساعدة من محطة التحكم الأرضية.

المسيّرة التركية "AKINCI" تنجح لأول مرة في تنفيذ إقلاع وهبوط ذاتيين بالكامل من دون محطة تحكم أرضية pic.twitter.com/Z5JazBckNI — TRT عربي (@TRTArabi) November 4, 2020

وكتبت: "المسيّرة التركية "AKINCI" تنجح لأول مرة في تنفيذ إقلاع وهبوط ذاتيين بالكامل بدون محطة تحكم أرضية".

وتهدف هذه العملية لاختبار قدرة الطائرة على الهبوط على مدارج بعيدة عن محطات التحكم الأرضية عند الحاجة وهو ما يمنح أي طائرة عسكرية مسيرة ميزة كبرى في القدرة على العمل بعيدا عن مواقع انطلاقها.

© AFP 2020 / BIROL BEBEK مركز قيادة الطائرات المسيرة التركية بيرقدار

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن تركيا تستخدم طائراتها المسيرة على نطاق واسع"، مضيفة: "ربما لا تطور تركيا طائرة شبحية خاصة بها، لكن تلك الدول أصبحت مستخدما كبيرا وبائعا لنوع جديد من الطائرات الحربية، هي الدرونز، التي تصنعها محليا".

ولفتت المجلة إلى أن القوات المسلحة التركية تستخدم نحو 130 نوعا من الطائرات المسيرة، منها درونز "أنكا بلس" و"كاريال"، إضافة إلى درونز "بيرقدار تي بي 2".