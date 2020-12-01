الشرق الأقصى الروسي تحت حماية أمنية: منظومة دفاع جوي متطورة تباشر مهمتها

ومن أجل تعزيز حماية حدود الشرق الأقصى الروسي، تم وضع منظومة متطورة للدفاع الجوي في جزر الكوريل. وأعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية في 1 ديسمبر/كانون الأول، أن منظومة صواريخ "إس-300في4" المضادة للطائرات باشرت مهمتها في جزر الكوريل.

وأتى قائد قوات المنطقة، الجنرال غينادي جيدكو، ليتأكد من استعداد مشغّلي المنظومة لمباشرة المهمة. وقال جهاز الإعلام إن قائد قوات المنطقة أشاد بحسن أدائهم خلال التدريب بعد تلقي إشعار لخرق حدود روسيا الجوية في جزر الكوريل.

ونوه جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية إلى أن منظومة "إس-300في4" منظومة حديثة سريعة التنقل للدفاع الجوي خصصت لحماية المنشآت المهمة من هجوم الطائرات والصواريخ البالستية.