روسيا: تجهيز دبابات الجيش لقهر صواريخ "جافلين" الأمريكية

وتعرف هذه الوسيلة باسم "أرينا إم"، وهي منظومة حماية نشطة ، أي أنها تستطيع أن تعترض القذائف الموجهة نحو الدبابات في الجو.

قال مسؤول مؤسسة التكنولوجيا الروسية التي ينتج أحد مصانعها منظومات "أرينا إم"، بيكخان أوزدويف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" إن منظومة "أرينا إم" تستطيع أن تصيب القذائف القادمة من أية جهة، مشيرا إلى أن إمكانياتها الكبيرة تتيح لها أن تعترض جميع الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات المتوفرة حاليًا بما فيها صواريخ "جافلين" الأمريكية و"سبايك" الإسرائيلية التي تهاجم أهدافها من الأعلى.

ولكي تستطيع الدبابات والمدرعات الأخرى مواجهة الظروف القاسية في ساحة القتال يحتاج الأمر إلى تعزيز تحصينها ضد القذائف المضادة وهو ما يتطلب تجهيزها بمنظومة الحماية النشطة التي لا يمكن من دونها حل المشكلة التي تواجه الدبابات والمدرعات الآخرى في ميدان القتال وفقا لما قاله مسؤول مؤسسة التكنولوجيا.

وأضاف أن منظومات الحماية النشطة يمكن استخدامها لحماية الآليات الأخرى أيضا.