رادار روسي يكتشف طائرات خفية للناتو تبعد آلاف الكيلومترات عن روسيا

أعلن صانع أجهزة الرادار في روسيا أن الرادار الأول من طراز "كونتينير" الذي بدأ عمله قبل عام أثبت جدارته.

وكشف مصدر إعلامي في شركة "إر تي إي" المصنعة لأجهزة الرادار لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن رادار "كونتينير" أكد قدرته على اكتشاف طائرات مقاتلة تتمتع بقدرة التخفي، موضحا أن رادار "كونتينير" وهو رادار يرى ما يخبئه الأفق، تمكن من اكتشاف طائرات مقاتلة خفية تابعة لحلف شمال الأطلسي – الناتو – كانت تبعد عن حدود روسيا بآلاف الكيلومترات.

ودخل رادار "كونتينير" الخدمة العسكرية، في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019، في إقليم موردوفيا. ويستطيع هذا الرادار أن يرصد أهدافا جوية متحركة تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن حدود روسيا، حسب وزارة الدفاع الروسية.

وقال المصدر إن رادار "كونتينير" أثبت أهميته وفعاليته لمراقبة ما يتحرك في السماء على بعد آلاف الكيلومترات عن حدود روسيا. وأشار إلى أن من بين الطائرات التي تمكن رادار "كونتينير" من اكتشافها وتحديد مساراتها في العام المنصرم طائرات مقاتلة خفية تابعة لدول أعضاء في الناتو.

وذكر المصدر نقلا عن كيريل ماكاروف، مدير عام معهد أبحاث الطيران البعيد الذي يصنع رادارات "كونتينير"، أن الرادار الواقع في موردوفيا يراقب سماء شطر روسيا الأوروبي. ويُزمع وضع رادارات "كونتينير" في مناطق روسية أخرى.

وكان مصدر في وزارة الدفاع الروسية قد كشف، في وقت سابق، أن من المقرر إنشاء شبكة شاملة تعتمد على رادارات "كونتينير" لاكتشاف طائرات تتوجه إلى روسيا على غرار شبكة الإنذار المبكر المخصصة لاكتشاف الصواريخ البالستية.