روسيا تطلق صاروخ "أنغارا" ثان خلال ست سنوات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن إطلاق الصاروخ الثقيل "أنغارا-أ5" من مركز بليستسك الفضائي.

من المخطط أن يحمل "أنغارا" أثناء الإطلاق التجريبي الثاني في غضون ست سنوات، 2.4 طن من كتلة نموذج لمركبة فضائية.

ويقع على عاتق الصاروخ توصيل نموذج لمركبة فضائية إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض على ارتفاع 36 ألف كم فوق سطح الأرض.

Первые кадры пуска ракеты-носителя #Ангара-А5 с космодрома #Плесецк. В 09:04 мск разгонный блок «Бриз-М» отделился от носителя 🚀



Дальнейшее выведение орбитального блока будет осуществляться с помощью разгонного блока «Бриз-М» pic.twitter.com/P8fHrzxHZS — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 14, 2020

وستستغرق رحلة الصاروخ 12.5 دقيقة، كما ستحتاج الشحنة (نموذج لمركبة فضائية) تسع ساعات للوصول إلى المدار المستهدف.

قال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، إن الاختبار الأول لصاروخ أنغارا، الذي تم إجراؤه في ديسمبر/ كانون الأول 2014، "لم يلب المتطلبات"، نظرًا إلى أن الكتلة المطلقة إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض كانت أقل من اللازم.

وأفيد في التقرير المالي لمركز خرونيتشيف لعام 2019، أن تكلفة إنتاج "أنغارا-أ5" تبلغ سبعة مليارات روبل (حوالي 95 مليون دولار)، وهذا أغلى بثلاث مرات من صاروخ "بروتون-إم"، الذي يتعين على أنغارا استبداله.

كما أصبح معروفًا في 2019 أن صاروخ "أنغارا-1.2" الخفيف أغلى بمقدار 1.5 مرة من الصواريخ الفضائية المتوسطة "سويوز-2.1أ" و"سويوز 2.1بي".