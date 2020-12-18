مقاتلة "سو-35" الخارقة تتقن كل أنواع القتال الجوي... فيديو

وتعتبر هذه الطائرة من طائرات شركة "سوخوي" الأكثر تطورا وتتمتع بإمكانيات متنوعة وكأنها طير يستطيع فعل كل شيء عندما يقاتل وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

دخلت مقاتلة "سو-35" الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية في عام 2014 ولا تزال تعتبر أفضل مقاتلة روسية لكسب المعركة الجوية.

يشار إلى أن مقاتلة "سو-35" تستطيع أن تقاتل جميع أنواع الطائرات المقاتلة في المعركة القريبة والمعركة البعيدة على نحو سواء. كما أنها تقدر على إصابة الأهداف البرية والبحرية.

وتستطيع مقاتلة "سو-35" أن تقاتل بشكل انفرادي أو ضمن مجموعة مقاتلات التي توضع تحت إدارة مركز القيادة الجوي أو الأرضي أو البحري.

ويزيد من إمكانياتها أنها تستفيد من الكثير من تقنيات جيل المقاتلات الخامس.

أصبحت طائرة "سو- 35إس" في عداد أفضل المقاتلات بفضل قدراتها الحركية الخارقة والقدرة على تنفيذ مهام متنوعة منها مهاجمة أهداف أرضية وبحرية تحميها وسائط الدفاع الجوي.

أما بالنسبة للمعارك الجوية فإن هذه المقاتلة تستحق لقب "قاتل" المقاتلات المعادية بفضل ما تحمله من صواريخ جو- جو، التي تستطيع أن تصيب الطائرات المعادية على بعد 300 كم.

بصرت مقاتلة "سو- 35إس" النور في الفترة الأخيرة. وقد حصلت القوات الجوية الروسية على 50 طائرة من طراز "سو- 35إس". وتعاقدت دولتان أجنبيتان هما الصين وإندونيسيا، أيضا على شراء طائرات "سو- 35إس".