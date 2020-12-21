شويغو: القوات الجوية تحصل على مقاتلات "سوخوي – 57" بحلول 2025

أعلن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستحصل على 22 مقاتلة من طراز "سو-57" بحلول عام 2025.

موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع: "بالنسبة لمعدات الطيران، من المخطط تسليم 94 طائرة وحوامة قبل الموعد المحدد بحلول نهاية عام 2024. من بينها 22 طائرة من طراز "سو-57" ، وستتم زيادة عددها إلى 76 طائرة بحلول عام 2028".

يذكر أن الطائرة من طراز "سوخوي - 57" (واسمها الأسبق "باك فا"، ثم اسمها التجريبي – تي-50) هي عبارة عن مقاتلة روسية من الجيل الخامس مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية على سطح الماء. وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها في عام 2010.

ومن خواص المقاتلة "سوخوي – 57" المتميزة، الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرتها على تنفيذ التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، وذلك بالإضافة إلى تمتعها بأحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية، فضلا عن صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة. وأعلنت وزارة الدفاع مرارًا أن "سوخوي – 57" اجتازت الاختبارات بنجاح في سوريا.