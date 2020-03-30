"روستيخ" تختبر الجيل الخامس من مقاتلات "سوخوي – 57"

أفاد المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو، اليوم الاثنين، بأن عدد الطلعات التي قامت بها مقاتلات الجيل الخامس الروسية، "سو-57" بلغ عملياً عدة آلاف طلعة اختبار.

موسكو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال يفتوشينكو لوكالة "سبوتنيك": "سيتم تسليم الطائرة وفقًا للعقد، ومن السابق لأوانه الكشف عن التفاصيل. أما فيما يتعلق بالحادث الذي وقع العام الماضي، سأقول بأن هناك دائمًا مخاطر عند اختبار معدات جديدة، حيث إنها منتجات معقدة ذات تكنولوجيات عالية. ولذلك، فإنها تخضع لاختبارات عديدة صارمة قبل تسليمها إلى الوحدات، خاصة اختبارات الطيران. وقد بلغ عدد الطلعات التي قامت بها الطائرات بالفعل، عدة آلاف".

ووفقا له يستخدم المصممون نتائج الاختبار، وكذلك، كما هو الحال بالنسبة لنتائج عمل لجنة التحقيق في حادثة العام الماضي، من أجل تطوير الطائرة من طراز"سوخوي – 57" نحو الأحسن.

ويذكر أن الطائرة من طراز "سوخوي - 57" (واسمها الأسبق "باك فا"، ثم اسمها التجريبي – تي-50) هي عبارة عن مقاتلة روسية من الجيل الخامس مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية على سطح الماء. وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها في عام 2010.

ومن خواص المقاتلة "سوخوي – 57" المتميزة، الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرها على تنفيذ الطلعة بسرعة تفوق سرعة الصوت، وذلك بالإضافة إلى تمتعها بأحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية، بالإضافة إلى صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة.

هذا وتم توقيع عقد توريد 76 مقاتلة من طراز "سوخوي – 57" إلى القوات الفضائية الجوية الروسية في منتدى "جيش 2019".