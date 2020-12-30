روسيا تجرب صاروخا جديدا يماثل أضخم صاروخ حربي في العالم

ذكر نائب وزير الدفاع، أليكسي كريفوروتشكو، في حديثه لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن روسيا ستبدأ تختبر صاروخ "سارمات" في الجو "في أقرب وقت".

يعتبر صاروخ "سارمات" بديلا لصاروخ "فويفودا" أو "ساتان" (حسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي)، وهو أضخم صاروخ استراتيجي في العالم. وبدأت روسيا العمل في مشروع إنشاء صاروخ "سارمات" في عام 2011. ومن مميزات هذا الصاروخ الذي سيحل محل صاروخ "فويفودا" في صفوف قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية أن بإمكانه أن يصل إلى أهدافه عبر القطبين الشمالي والجنوبي لتهاجمها من جهة خالية من مضادات الصواريخ.

وقد انتهت روسيا من اختبار الصاروخ الاستراتيجي الجديد على الأرض. وصرح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الجنرال سيرغي كاراكايف، في ديسمبر/ كانون الأول 2020 أن صاروخ "سارمات" سيباشر مهمته القتالية في عام 2022.

يبلغ طول صاروخ "سارمات" 35.5 متر، وقطره 3 أمتار. ويصل مداه إلى 18 ألف كم. ويبلغ وزنه عند الإقلاع 208.1 طنّ. ويزن وقوده 178 طنّا. ويمكنه أن يحمل رؤوسا حربية تزن أكثر من 10 أطنان.