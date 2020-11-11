روسيا تجرب صاروخا قادرا على ضرب أهداف تبعد 18000 كم عن موقع إطلاقه

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع ناقش الشؤون الدفاعية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن صاروخ "سارمات" يخضع للاختبارات، وفقا للخطة.

وصاروخ "إر إس-28 سارمات" صاروخ بالستي قادر على الوصول إلى قارات بعيدة يعمل بالوقود السائل. ويتم إطلاقه من منصة مخبأة تحت الأرض. وصنعته روسيا كبديل لصاروخ "فويفودا" وهو أضخم صاروخ حربي في العالم دخل الخدمة العسكرية في القرن الماضي.

وتم إعلان مواصفات صاروخ "سارمات" لأول مرة خلال معرض "أرميا 2019" لأسلحة الجيش الروسي، حيث بات معلوما أن مدى صاروخ "سارمات" يبلغ 18 ألف كيلومتر وأنه يزن 208.1 طنّ. ويقدر صاروخ "سارمات"على حمل ما يزن نحو 10 أطنان وهو وزن رأسه المدمر القابل للانشطار إلى عدة أقسام يندفع كل منها إلى هدف محدد بشكل انفرادي.

ويبلغ طول صاروخ "سارمات" 35.5 متر، وقطره 3 أمتار. ويبلغ وزن وقوده 178 طنًّا.