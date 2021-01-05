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    الجيش المغربي

    مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني

    © AP Photo / Karim Selmaoui
    رصد عسكري
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    قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، أمس الاثنين، إن مدينتي سبتة ومليلية "إسبانيتان"، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن المملكة عازمة على فتح ملف سبتة ومليلية "المحتلتين" مع الجارة الشمالية للمملكة".

    الحاجز الفاصل بين المدينة المغربية الفنيدق والمدينة المغربية المحتلة (من قبل إسبانيا) سبتة
    © AFP 2020 / Fadel Senna
    وزيرة الدفاع الإسبانية: سبتة ومليلية إسبانيتان بالكامل تماما مثل مدريد
    وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني، مشيرا إلى أن جيش المغرب في المرتبة رقم 57 عالميا بينما جيش إسبانيا في المرتبة رقم 20 بين أقوى 138 جيشا في العالم.

    ويتجاوز عدد سكان المغرب 34 مليون نسمة مقابل 49 مليون نسمة عدد سكان إسبانيا، بحسب الموقع الأمريكي.

    عدد القوة البشرية المتاحة للعمل في المغرب أكثر من 17 مليون شخص بينهم أكثر من 14 مليون يصلحون للخدمة العسكرية.

    عدد القوة البشرية المتاحة للعمل في إسبانيا 23 مليون نسمة بينهم أكثر من 18 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية.

    يصل إلى سن التجنيد سنويا في المغرب 604 آلاف شخص سنويا مقابل 374 ألف شخص في إسبانيا.

    الجيش المغربي
    © AFP 2020 / FADEL SENNA
    الجيش المغربي

    عدد الجنود العاملين في الجيش المغربي 310 آلاف جندي إضافة إلى 200 ألف جندي في قوة الاحتياط.

    عدد الجنود العاملين في الجيش الإسباني 124 ألف جندي ونحو 15 ألف جندي في قوة الاحتياط.

    ميزانية الدفاع في الجيش المغربي 10 مليارات دولار ، مقابل 15 مليار دولار ميزانية دفاع الجيش الإسباني.

    يمتلك المغرب 214 طائرة حربية بينها 46 مقاتلة و31 طائرة نقل عسكري، و67 طائرة تدريب، و4 طائرات مهام خاصة و64 مروحية.

    مروحية أتاك الهجومية التركية
    مروحية أتاك الهجومية التركية

    تمتلك إسبانيا 512 طائرة حربية بينها 137 مقاتلة و12 طائرة هجومية و46 طائرة شحن عسكري و162 طائرة تدريب، و17 طائرة مهام خاصة، و162 مروحية بينها 19 مروحية هجومية.

    يمتلك المغرب 1443 دبابة و2901 مدرعة و505 مدفع ذاتي الحركة و200 مدفع ميداني و144 راجمة صواريخ

    تمتلك إسبانيا 327 دبابة و2023 مدرعة و95 مدفع ذاتي الحركة و140 مدفع ميداني.

    يتكون الأسطول المغربي من 121 قطعة بحرية بينها 3 فرقاطات و4 كورفيتات و105 سفينة دورية وبها 55 مطار و7 موانئ ويتكون أسطولها التجاري من 87 سفينة.

    يتكون الأسطول الإسباني من 77 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات و3 غواصات و11 فرقاطة و23 سفينة دورية و6 كاسحات ألغام و150 مطار و12 ميناء ويتكون أسطولها التجاري من 119 سفينة.

    تتجاوز مساحة المغرب 446 ألف كيلومترا مربعا، بينما تتجاوز مساحة إسبانيا 505 آلاف كيلومترا مربعا.

    تاريخ العلاقات الروسية المغربية
    © Sputnik
    تاريخ العلاقات الروسية المغربية

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش المغربي, سبتة, إسبانيا, المغرب
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