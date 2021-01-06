الدبابات الروسية تشارك في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي... فيديو

يصادف اليوم الأربعاء، الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، حيث أقيم عرض عسكري في بغداد، شمل معدات عسكرية من ضمنها الدبابات الروسية "تي-90 سي".

وانطلق في ساحة النصر وسط العاصمة بغداد، استعراض عسكري كبير لمختلف صنوف الجيش العراقي وتشكيلاته في بغداد، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبمشاركة كبار المسؤولين والضباط العراقيين.

وشاركت الدبابات الروسية "تي-90 سي"، وعربات قتالية حديثة مختلفة خلال الاستعراض، بالإضافة لطيران الجيش والقوات البحرية العراقية، ووحدات التدخل السريع، التي تعتبر إحدى أبرز الفرق القتالية في الجيش العراقي.

وتعتبر دبابة "تي-90 إم أس" هي النسخة التصديرية من أحدث دبابة قتال رئيسية روسية. ووفقا لمواصفاتها من حيث الحماية والقوة النارية وسهولة الحركة، فإن هذه الآلة القتالية ليس لها منافس في العالم.

يشار إلى أن الدبابة "تي-90 إم أس" مجهزة بنظام دفاعي ديناميكي، يوفر لها حماية شاملة فعالة للغاية ضد وسائل التدمير الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحسين أوضاع الطاقم داخل الدبابة بشكل ملحوظ، حيث أنه للمرة الأولى تم إضافة أنظمة تكييف الهواء داخل الدبابات.