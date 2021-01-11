القوات الخاصة الفيتنامية تظهر كيفية إخفاء عناصرها عن عيون العدو

ويُظهر الفيديو المنشور على شبكة الإنترنت كيف يخفي عناصر القوات الخاصة الفيتنامية أنفسهم عن عيون "العدو". ويبيّن الفيديو أنهم يختبئون تحت الماء وتحت الأرض.

ويتنفس المختبئون تحت الماء والأرض عبر أنابيب صغيرة تمكّنهم من السير تحت سطح الماء. وعندما يختبئون تحت الأرض فإن زملاءهم يضعون فوقهم قطع تربة مكسوة بالعشب. ولا تظهر مخابئهم وسط تضاريس الأرض. وتحصل المفاجأة عندما يخرجون من المخابئ وينهضون مستعدين لبدء الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن المقاتلين الفيتناميين استفادوا استفادة قصوى من فن التمويه خلال الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية حين نصبوا لعناصر القوات الأمريكية المصائد في الأدغال.