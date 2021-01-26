انقلاب مقاتلة أمريكية إثر تزويدها بالوقود في الجو... فيديو

تعد عمليات تزويد الطائرات بالوقود في الجو من المهام العسكرية الخطيرة، التي تتطلب دقة عالية من قائد الطائرة، التي تتصل بطائرة أخرى تحمل الوقود، لأن أي خلل يمكن أن تتعرض له إحداهما قد يقود لكارثة محققة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مقاتلة أمريكية طراز "إف - 15" أثناء تزودها بالوقود من طائرة أخرى مخصصة لهذا الغرض أثناء وجودهما في الجو.

وإثر إتمام عملية التزود بالوقود تنقلب الطائرة في مناورة ترصد مهارة الطيار وقدرته على التحكم في الطائرة وتغيير اتجاهها في وقت قياسي.

ويرجع تاريخ تصنيع الطائرة "إف - 15" إلى سبعينيات القرن الماضي، بحسب موقع شركة "بوينغ"، الذي يشير إلى أن الطائرة تمتلك قدرات عالية على المناورة والعمل في كافة الأجواء، بينما تتجاوز سرعتها 2.5 ماخ (2575 كم/ الساعة) أو ما يعادل 2.5 ضعف سرعة الصوت.

وتحمل الطائرة مدفع 20 مم، إضافة إلى 8 صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى للاشتباك في المعارك الجوية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من القنابل دقيقة التوجيه لاستخدامها ضد أهداف أرضية، بحسب الموقع الذي أوضح أن الطائرة مزودة بنظام ملاحة متقدم يمكنها من الطيران على ارتفاعات منخفضة بسرعات عالية في أسوأ الظروف الجوية لتنفيذ هجمات أرضية، مشيرا إلى أنها مزودة بأجهزة تصويب تمكنها من التصدي لوسائل الدفاع الجوي المعادية أثناء تنفيذ مهامها.

وتستطيع النسخة "إف - 15 بي" تنفيذ هجمات أرضية والاشتباك في معارك جوية، ويصل مدى الطائرة إلى 3800 كلم.

وتوجد طرازات مختلفة لطائرات "إف - 15" أقدمها النسخة "إيه" التي تم إنتاجها عام 1972 وهي طائرة بمقعد واحد كانت مهمتها الأساسية أنها طائرة مقاتلة تم تطويرها لاحقا إلى النسخة "بي" التي يوجد بها معقدي طيار، ثم النسخة "سي" التي تعد مقاتلة بمحرك أقوى وخزان وقود أكبر من النسخة الأولى "إيه"، بحسب موقع "هاو ستوف ووركينج" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن النسخة "دي" بمقعدي طيار وتستخدم في عمليات التدريب، حيث تسمح بوجود طيار محترف وآخر متدرب على مقعديها.

ويصل طول الطائرة 19.45 متر، وعرضها 5.65 متر، والمسافة بين طرفي الجناحين 13.05 متر، وتعمل بمحركين ويصل وزنها عند الإقلاع إلى 36.7 طن.