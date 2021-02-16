فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" الروسية تدخل مياه الإسكندرية

ويأتي دخول الفرقاطة الروسية المياه المصرية، وفقا لخطة التعاون العسكري الدولي، وكجزء من المهام في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأصبحت مصر الدولة الثالثة التي تزورها فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" بعد الجزائر واليونان.
Сторожевой корабль "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 Северного флота ВМФ России заходит в алжирский порт pic.twitter.com/JuZ60Jt7Td— Вежливые люди (@vezhlivo) February 10, 2021
فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" مجهزة بقاعدة مدفعية من طراز A-192 عيار 130 ملم، ونظام الدفاع الجوي "بوليمينت ريدوت"، وقاذفات لـ 16 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز أونيكس وكاليبر، ونظام مضاد للغواصات باكيت، والمروحية المضادة للغواصات من كا-27.
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