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    افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020

    معلومات عن بندقية "إيه كيه - 19" الروسية الجديدة

    © Sputnik . Aram Nersesyan
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    أنتجت روسيا واحدة من أخطر البنادق الهجومية في العالم وهي بندقية كلاشينكوف "إيه كيه - 47" التي أصبحت أكثر البنادق انتشارا حول العالم.

    ومنذ إنتاجها قبل نحو 7 عقود، تواصل شركة كلاشينكوف إنتاج نسخ مطورة من بندقيتها الأسطورية، ومنها بندقية "إيه كيه - 19" التي تم الكشف عنها مؤخرا، ويقول موقع "جانز" الأمريكي إنه تم تصميمها على أساس النسخة "إيه كيه - 12".

    بندقية كلاشينكوف أك-74إم
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    كلاشينكوف "إيه كيه 47"... بندقية الـ"100 جيش"
    وتستخدم بندقية "إيه كيه - 12" طلقات عيار (39 * 5.45 ملم) بينما تستخدم "إيه كيه - 47" طلقات عيار (39 * 7.62 ملم).

    ورغم ذلك فإن البندقية الجديدة مصممة لاستخدام طلقات عيار (45 * 5.56 ملم) وهي الطلقات النارية التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب ما ذكره المدير التنفيذي العام لمجموعة شركات "كلاشينكوف"، دميتري تاراسوف، قبل أيام.

    وتابع: "تلقت الشركة الطلبات الأولى من العملاء الأجانب لتزويدهم بالبنادق الهجومية الجديدة من طراز "إيه كيه - 19" الروسية، ونقوم بالتركيز على إنتاج هذه البنادق للأسواق الخارجية وتحديدا للدول الغربية المنضوية في حلف شمال الأطلسي".

    ولفت تاراسوف إلى أن "الشركة ستعرض نسخا عن البندقية الروسية في معرض الأسلحة الدولي "آيدكس - 2021"، الذي سينعقد في إمارة أبو ظبي في الفترة ما بين 21 و25 فبراير/ شباط".

    وتسعى العديد من دول الشرق الأوسط للحصول على البندقية الهجومية الروسية الجديدة "إيه كيه - 19"، التي تم تطويرها على أساس النسخة السابقة "إيه كيه - 12".

    يقول موقع "رشن بيوند هيد لاينز" الروسي إن النسخة الجديدة من البندقية ستكون أخف وأرخص وأكثر دقة من البنادق الأمريكية والأوروبية التي تستخدمها بعض دول الشرق الأوسط.

    افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020
    © Sputnik . Aram Nersesyan
    افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020

    ورغم أنه بندقية "إيه كيه - 19" تعد نسخة مطورة من البندقية السابقة "إيه كيه - 12" إلا أن كلاهما يمتلك صفات متشابهة منها أن كلا البندقيتين يعمل في مدى مؤثر يتراوح بين 250 إلى 300 مترا.

    ويعد حجم الطلقات هو أكبر اختلاف بين البندقيتين لأن "إيه كيه - 12" تستخدم طلقات عيار (39 * 5.45 ملم) بينما تستخدم بندقية "إيه كيه - 19" طلقات عيار (45 * 5.56 ملم)، ويصل وزن البندقية إلى 3 كيلوغرامات و350 غراما، وطول السبطانة إلى 415 ملم.

    المدير العام لشركة روس أوبورونن إكسبورت، الكسندر ميخييف (يسار) يتفقد بندقية كلاشنيكوف -200 ، والتي صنعتها شركة كلاشنيكوف، في معرض آيدكس 2019
    © Sputnik . Aleksander Melnikov
    المدير العام لشركة "روس أوبورونن إكسبورت"، الكسندر ميخييف (يسار) يتفقد بندقية "كلاشنيكوف -200 " ، والتي صنعتها شركة كلاشنيكوف، في معرض "آيدكس 2019"

    وتم تصميم البندقية الجديدة لاستهداف الأسواق الخارجية في أوروبا والشرق الأوسط التي تسعى للحصول على بندقية خفيفة يمكن الاعتماد عليها إضافة إلى استخدامها ذخائر تكون متوفرة في تلك الأسواق وهي طلقات عيار (45 * 5.56 ملم) الخاصة بحلف "الناتو".

    تحمل البندقية مميزات جديدة تشمل التخفيف من معدل ارتداد البندقية عند خروج الطلقات، كما أنه تم تجهيزها لتكون قادرة على استخدام وسائل التصويب التي يتم إنتاجها خارج روسيا، التي يكون لها دور مهم خلال المعارك.

    وتصل سعة مخزن البندقية إلى 30 طلقة وطولها 940 ملم، ويصل معدل الإطلاق النظري إلى 700 طلقة في الدقيقة، بحسب موقع "مودرن أرمز" الأمريكي.

    وتتميز البندقية "إيه كيه - 19" بإمكانية تركيب كاتم صوت على فوهة الماسورة بسهولة، بحسب الموقع الذي أوضح أن هذه البندقية يمكن وصفها ببندقية عالمية مصممة لتكون صالحة للاستخدام من قبل جميع الجيوش حول العالم، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الإضافية الخاصة بالبنادق الهجومية حول العالم.

    معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة
    © Sputnik / M.HASSAN
    في ذكرى ميلاده… معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة

    انظر أيضا:

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