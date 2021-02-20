"كلاشنيكوف" تعلن عن درة معروضاتها في معرض "آيديكس"

يتم في معرض "اآديكس 2021"، الذي تنطلق فعالياته في 21 فبراير/شباط في أبوظبي، عرض الكثير من منتجات الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف.

وقالت شركة "كلاشنيكوف"، في بيان حول مشاركتها في معرض "ايديكس 2021" ، إن بندقية "إم إر-155 أولتيما"، وهي البندقية الذكية الروسية الأولى، ستصبح درة المعرض بين أسلحة كلاشنيكوف المدنية.

وظهرت هذه البندقية التي يمكن ربطها بأجهزة الهاتف المحمول، أمام الجمهور لأول مرة في أغسطس/آب الماضي في معرض الأسلحة المعروف باسم "أرميا" في ريف موسكو.

والبندقية الذكية مشتقة من بندقية الصيد"إم إر-155" وهي مزودة بجهاز التنشين المتميز وكاميرا الفيديو التي تصل الاستبانة فيها إلى مستوى عال وجهاز الكمبيوتر الذي يتيح لصاحب البندقية الذكية متابعة كل طلقة وتقييم النتائج المحققة.