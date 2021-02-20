قذائف جديدة لا تصمد أمامها دبابات العالم... تعرض في معرض "آيديكس"

يحتوي معرض " آيديكس 2021" الذي تنطلق فعالياته في 21 فبراير/ شباط في أبوظبي، على منتجات لشركة "تيخنوديناميكا" وهي إحدى شركات التصنيع العسكري الروسية، لم تُعرض للجمهور من قبل.

أعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية التي تتبع لها شركة "تيخنوديناميكا"، إن من المنتجات التي تظهر لأول مرة في معرض "آيديكس 2021" قذيفة "سفينيتس-2" وقذيفة "مانغو-إم".

تعتبر القذيفتان الجديدتان وهما من عيار 125 ملم، من ذخائر مدافع الدبابات ذات المواسير الملساء، وبالأخص دبابات "تي-72" و"تي-90"، وتقدران على تدمير كافة أنواع الدبابات والآليات المدرعة المتوفرة لدى جيوش العالم. ويزيد مداهما المُجدي على 2 كم.

تستطيع قذيفة "سفينيتس-2" التي لها قلب مصنوع من كربيد التنغستن، اختراق درع سمكه 300 ملم. وتخترق قذيفة "مانغو-إم"، ولها قلب مصنوع من سبيكة أساسها اليورانيوم المنضب، درعا سمكه 280 ملم.

من الجدير ذكره أن دبابة "تي-90" تحمل اسم "فلاديمير" وهو اسم المهندس الروسي فلاديمير بوتكين، رئيس فريق مصممي هذه الدبابة التي دخلت الخدمة العسكرية في عام 1992.