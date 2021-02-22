صفقات عسكرية بـ 3.3 مليار دولار في "آيدكس 2021" خلال يومين

تجاوزت قيمة الصفقات العسكرية التي تم إبرامها خلال أول يومين من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 12.3 مليار درهم إماراتي (نحو 3.3 مليار دولار).

وشملت الصفقات شركات محلية ودولية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الإماراتية أعلنت توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم (نحو ملياري دولار) مع شركات محلية ودولية.

شهد اليوم الثاني من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضين منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم. pic.twitter.com/4XcT3Z37SV — IDEX (@IDEX_UAE) February 22, 2021

وانطلقت، أمس الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة استثنائية بسبب الظروف العالمية التي تفرضها إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وتقام فعاليات الحدث العالمي على مدى 5 أيام تمتد من الأحد 21 فبراير/ شباط، وتستمر حتى الخميس 25 فبراير، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب الموقع الرسمي للمعرض.

#ايدج تطلق أول مجموعة من الأسلحة الإماراتية الحوامة على الأهداف في آيدكس 2021: https://t.co/4fUzPms9Zy pic.twitter.com/QmmZjkDM3U — EDGE (@_edgegroup) February 21, 2021

ويهدف هذا الحدث العسكري لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات العسكرية حول العالم ويساهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، التي تسعى لأن تصبح قبلة الخبراء في مجال الصناعات العسكرية حول العالم.

وتقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن معرضي "آيدكس ونافدكس" سطرا مسيرة ريادة عمرها نحو 28 عاما، مشيرة إلى ما حققه المعرضان جعلهما أكبر معرضين متخصصين في مجال الصناعات الدفاعية إقليميا ودوليا.