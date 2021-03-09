كوريا الجنوبية تحل أهم مشكلة تواجه دبابة "ألتاي" التركية... فيديو

تطور تركيا دبابة محلية الصنع تحمل اسم "ألتاي" منذ سنوات، لكن الشركة المصنعة لها تبحث عن محرك يمكن الدبابة من خوض الحروب البرية في المستقبل بكفاءة عالية تتناسب مع وزن الدبابة الذي يصل إلى 65 طنا.

تقول مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، إن تركيا وجدت ضالتها بعد طول انتظار، مشيرة إلى أنها تعاقدت من شركتين من كوريا الجنوبية ستقومان بتوفير المحرك اللازمة لتشغيل الدبابة "ألتاي" بالكفاءة المطلوبة.

ولفتت المجلة إلى أن الشركة المصنعة للدبابة "بي إم سي" توصلت لاتفاق مع اثنتين من الشركات الكورية الجنوبية هما شركة "دوسان" وشركة "إس آند تي ديناميكس".

وأوضحت المجلة أن دبابة "ألتاي" التركية تواجه بعض التحديات الخاصة بتصنيعها محليا كان أبرزها الحصول على محرك قوي يوفر لها قوة الدفاع اللازمة لتشغيل دبابة تصلح لحروب المستقبل وتكون دبابة القتال الرئيسية للجيش التركي.

وأورد موقع "أرمي ريكوغنيشن" البلجيكي بعض المواصفات المتاحة عن الدبابة التركية "ألتاي" التي تتسلح بمدفع رئيسي عيار 120 ملم، وبرج يتم تشغيله آليا يحمل مدفع رشاش عيار 7.62 ملم أو مدفع رشاش عيار 12.7 ملم.

ويصل وزن الدبابة إلى 65 طن وتصممها تركيا محليا وسرعتها القصوى 70 كيلومترا، ويتم تجهيزها بأنظمة إدارة النيران وأنظمة إنذار تعمل بالليزر وأنظمة خاصة بالتعرف على الأهداف المعادية ونظام مكافحة الحرائق، إضافة إلى رادار متطور يمكنه من كشف الأهداف في جميع الاتجاهات.

ويتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد ويصل طورها إلى 7.3 مترا، وعرضها 3.9 مترا، وارتفاعها 2.6 مترا، بحسب الموقع.

ويقول موقع "إس إس بي" التابع للحكومة التركية، إن دبابة "ألتاي" مجهزة بأحدث التقنيات العسكرية التي تسمح لها بالعمل بكفاءة عالية وتجعلها أكثر قدرة على المناورة في ساحات القتال.

ولفت الموقع إلى أن أول نموذجين من الدبابة تم إنتاجهما عام 2008 واجتازا الاختبارات بنجاح.

ونشر الموقع مقطع فيديو يرصد جانبا من الاختبارات التي تخضع لها الدبابة التركية "ألتاي" التي من المقرر أن يتم تجهيزها بمحرك جديد بعد الاتفاق مع كوريا الجنوبية.