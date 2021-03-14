لأول مرة... فرنسا تشارك في مناورات "نوبل دينا" مع البحرية الإسرائيلية

شاركت البحرية الفرنسية في مناورات عسكرية مع سفن الأسطول الإسرائيلي في البحر المتوسط، إضافة إلى قبرص، وهي المناورات التي تشمل مكافحة الغواصات ومحاكاة معارك بين سفن حربية معادية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي، على "تويتر"، بينما قالت مجلة "ديفينس وان" الأمريكية إن فرنسا تشارك لأول مرة في المناورات البحرية الإسرائيلية التي تحمل اسم "نوبل دينا"، التي يتم إجراؤها سنويا.

The annual international joint naval exercise "Noble Dina", led by the Israeli Navy west of Cyprus, has come to a close.



Israeli Navy vessels simulated different scenarios alongside Greek, French, & Cypriot fleets & strengthened the cooperation between the navies.

🌊🇮🇱🇬🇷🇫🇷🇨🇾🌊 pic.twitter.com/mTLov3GZmq — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2021

ولفتت المجلة إلى أن المناورات التي جرت في الفترة بين 7 إلى 12 مارس/ أذار الجاري، شهدت التدريب على عمليات مكافحة الإرهاب وحماية الموانئ إضافة إلى التدريب على مكافحة الغواصات المعادية ومحاكاة معارك مع سفن حربية معادية.

وذكرت المجلة أن عدد القطع الحربية التي شاركت في تلك المناورات من الدول الثلاث (فرنسا وإسرائيل وقبرص) هو 6 قطع بحرية بينها غواصات.

يذكر أن إسرائيل حصلت مؤخرا على سفينة حاملة للصواريخ طراز "ساعر" لتعزيز قدراتها البحرية.