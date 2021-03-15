مثل شعبي يوضح سبب فشل مشروع إنتاج طائرات "إف-35" في أمريكا

أورد خبير عسكري روسي في مقال له عن مشاكل تواجه برنامج تصنيع مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-35"، مثلاً شعبيًا يعكس، في رأيه، الوضع الذي أصبح فيه برنامج "إف-35".

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية قد كشفت أن القوات الجوية الأمريكية سلمت بفشل برنامج "إف-35". وذكرت المجلة نقلا عن الخبراء أن تعقيد تصميم الطائرة بسبب اشتداد المنافسة أدى إلى تباطؤ وتيرة العمل في مشروع "إف-35" وارتفاع تكلفته وانخفاض مستوى الثقة به. ولهذا اضطر قادة القوات الجوية الأمريكية إلى التسليم بأنهم لن يستطيعوا إحلال نفس العدد من مقاتلات "إف-35" محل مقاتلات "إف-16" المتقادمة.

وأشار الخبير أليكسي ليونكوف في مقال نشر في صحيفة "زفيزدا" الأسبوعية الناطقة بلسان القوات المسلحة الروسية، إلى أن الوضع الذي أصبح فيه برنامج "إف-35" في الولايات المتحدة ينطبق عليه مثل شعبي يقول "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها".

وأوضح أن الخبراء الأمريكيين زعموا عندما علموا أن روسيا بدأت العمل في مشروع إنشاء مقاتلة الجيل الخامس، أن من المستحيل أن تصنع روسيا مقاتلة الجيل الخامس. لكنهم أخطأوا. فقد رأت مقاتلة الجيل الخامس الروسية النور. وليس هذا فقط، بل تفوق إمكانيات مقاتلة "سو-57" الروسية إمكانيات مقاتلتي الجيل الخامس الأمريكيتين "إف-22" و"إف-35".