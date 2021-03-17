5 دول تتصدر قائمة مصدري الأسلحة منذ 2016

تصدرت 5 دول قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم خلال الفترة 2016 - 2020، في ذات الوقت الذي لم يشهد فيه حجم سوق السلاح العالمي تغيرا كبيرا مقارنة بالفترة 2011 - 2015.

جاء ذلك وفقا لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، الصادر في 15 مارس/ آذار الجاري، الذي يرصد خريطة تجارة السلاح عالميا خلال الفترة 2016 - 2020، وفقا للمعلومات المعلنة بشأن صفقات السلاح الكبرى.

وذكر التقرير أن أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة في العالم خلال تلك الفترة هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وفرنسا وألمانيا والصين.

حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على كونها أضخم مصدر للأسلحة في العالم، وزادت حصتها في سوق السلاح العالمي من 32 في المئة خلال (2011 - 2015) إلى 37 في المئة خلال (2016 - 2020).

وصدرت الولايات المتحدة أسلحة لـ 96 دولة خلال (2016 - 2020) وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا، وكانت منطقة الشرق الأوسط أكبر وجهة لمبيعات الأسلحة الأمريكية، تتصدرها المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر مستوردي السلاح الأمريكي خلال تلك الفترة.

© REUTERS / US NAVY مروحية إم إتش 60 سي هوك الأمريكية سوق السلاح العالمي إلى 20 في المئة خلال (2016 - 2020).

وتراجع إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية خلال (2016 - 2020) بنسبة 22 في المئة ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع مبيعات الأسلحة الروسية للهند بنسبة 53 في المئة خلال تلك الفترة، رغم تزايد مبيعات الأسلحة الروسية إلى كل من الصين والجزائر ومصر.

© Sputnik . Vitaly Timkiv الجيش الروسي - مروحية "كا- 52" (أليغاتور)، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020

وأوضح التقرير أن السنوات المقبلة قد تشهد زيادة واسعة في مبيعات الأسلحة الروسية على خلفيات صفقة عسكرية مع العديد من الدول، لكنه أشار إلى وجود منافسة شديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمثل فرنسا ثالث مصدر للسلاح في العالم ووصلت حصتها من سوق السلاح العالمي في (2016 - 2020) إلى 8.2 في المئة، محققة زيادة بنسبة 44 في المئة مقارنة بالفترة (2011 - 215).

© Sputnik . French Army رافال

وحصلت الهند ومصر وقطر على 59 في المئة من حجم صادرات الأسلحة الفرنسية خلال تلك الخمس سنوات الماضية.

واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري السلاح في العالم، وحققت زيادة في مبيعات الأسلحة بنسبة 20 في المئة خلال الفترة (2016 - 2020)، بينما تصل حصتها من سوق السلاح العالمي إلى 5.5 في المئة، وتعد كوريا الجنوبية والجزائر ومصر من أكبر مستوردي الأسلحة الألمانية.

© AP Photo تدشين الغواصة المصرية طراز 209

وتحتل الصين المرتبة رقم 5 بين أكبر مصدري السلاح في العالم، لكن حجم مبيعات الأسلحة الصينية تراجع بنسبة 7.8 في المئة خلال (2016 - 2020) مقارنة بذات الفترة (2011 - 2016).

وتستحوذ الصين على نسبة 5.2 من حجم سوق السلاح العالمي خلال (2016 - 2020)، وتعد باكستان وبنغلاديش والجزائر من بين أكبر مستوردي الأسلحة الصينية.

© AP Photo / Li Gang/Xinhua المقاتلة الصينية "جي-20" ( J-20)

ويرصد موقع ستوكهولم لأبحاث السلام التغيرات التي يشهدها سوق تجارة السلاح بين الدول المصدرة والدول المستوردة حول العالم منذ عام 1981 حتى العام الماضي، ويركز على إصدار إحصائيات ترصد أكبر مصدري الأسلحة الذين تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وأكبر المناطق المستوردة للأسلحة ومنها منطقة الشرق الأوسط التي تسلمت نحو 47 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.