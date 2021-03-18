طيار أمريكي يبدد الأساطير حول "ميغ- 23"

قام ويل وارد، وهو طيار مدني أمريكي وأحد أفضل المتخصصين في المقاتلات السوفيتية في الغرب، بتبديد الأساطير حول ميغ- 23.

خلال حياته، أتيحت له الفرصة للتحليق على 60 نوعًا مختلفًا من الطائرات، بما في ذلك ميغ-15 وميغ-21 الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى F-104 Starfighter وA-26 Invader.

وتحدث وارد إلى موقع "درايف" عن "ميغ-23إم إل" تشيكوسلوفاكية الصنع.

لا تتمتع ميغ-23 في الغرب بسمعة طيبة. يعتقد الخبير أن السبب يكمن في سوء فهم كيفية تصميم الطائرات النفاثة السوفيتية والغرض من تصميمها.

في الواقع، كانت طائرات ميغ-23 الأولى بعيدة كل البعد عن المثالية. لقد دخلت الخدمة بشكل عاجل، ولم تكن مجهزة بالرادار، بدلاً من ذلك كانت هناك أنظمة تحديد الهدف راديوية. مع ذلك، تبين أن الطائرة ميغ-23إم إل التالية هي طائرة أكثر حداثة مع قدرة أفضل على التحكم والقدرة على المناورة، حيث أصبح المحرك أكثر قوة والطائرة أخف وزناً.

كما تم تحديث إلكترونيات الطيران والأسلحة. خلال السنوات الأربع التي حلق فيها وارد على ميغ-23إم إل، لم يقابل طيارًا واحدًا أو ممثل خدمة "لا يحب هذه الطائرة".

تم تجهيز ميغ-23إم إل، المعروضة في الفيديو، برادار حديث للغاية "سابفير-23إم إل أ-2"، مما يسمح بضرب الأهداف من ارتفاع منخفض للغاية، واكتشاف وتتبع طائرات العدو التي تحلق على ارتفاع منخفض.

يدحض وارد الأسطورة التي تقول إن مدخل الهواء في ميغ-23إم إل قد سُرق من الطائرة F-4. على الرغم من أن الشكل والوظيفة متشابهان، إلا أنه في المقاتلة السوفيتية مختلف تمامًا.

يسمح المحرك إر-35 النفاث للطائرة بالوصول إلى سرعة تبلغ 2.35 ماخ.

فضل الاتحاد السوفيتي الاحتفاظ بالمحركات التوربينية على عكس المقاتلات الغربية التي كانت تطور في هذه الفترة، والتي اعتمدت بشكل أساسي على محركات توربوفان الأكثر كفاءة. ومع ذلك، يعتقد وارد أنه ربما كان أحد أفضل المحركات النفاثة على الإطلاق، مع ميزة ليست فقط في البساطة، ولكن أيضا في الاستجابة الأسرع مع زيادة الدفع أو تقليله.

ويخلص وارد إلى أن "ميغ-23 إم إل" عمل فني رائع بين مقاتلات الحرب الباردة.