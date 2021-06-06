بعد مغادرة قواته إلى تركيا... معلومات عن الجيش الكويتي

غادر لواء "المغاوير 25"، التابع للقوات المسلحة الكويتية، إلى تركيا لتنفيذ مهام عسكرية مشتركة مع القوات الخاصة في الجيش التركي، تبدأ غدا وتستمر حتى الـ17 يونيو/ حزيران الجاري.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للجيش الكويتي، على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن مهمة القوات هي المشاركة في تمرين عسكري مع القوات التركية لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة لدى الدولتين.

غادرت البلاد اليوم القوة الكويتية المشاركة في تمرين مشترك مع الجانب التركي ممثلةً بلواء المغاوير/25 والذي سوف يعقد في الجمهورية التركية الصديقة خلال الفترة من 7 يونيو ولغاية 17 يونيو 2021



تأتي هذه المشاركة لتبادل الخبرات بين القوات الخاصة وتعزيز التعاون العسكري المشترك . pic.twitter.com/dwwUaGZvHz — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 6, 2021

ويحتل الجيش الكويتي المرتبة رقم 71 بين أقوى 140 جيشا حول العالم، ويمتلك قوات عسكرية عددها 46 ألف و500 جندي، بينهم 24 ألف قوات احتياطية، وفقا لما ذكره "موقع غلوبال فاير بور" الأمريكي.

كم عدد طائرات القوة الجوية الكويتية؟

ويمتلك الجيش الكويتي قوات جوية عدد طائراتها 87 طائرة بينها 27 مقاتلة وطائرة اعتراضية، وطائرتي نقل عسكري و13 طائرة تدريب و3 طائرات تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 42 مروحية بينها 16 مروحية هجومية.

ما حجم العتاد العسكري البري للجيش الكويتي؟

تعد القوات البرية الكويتية من بين أقوى 40 قوة برية في العالم، وتمتلك 367 دبابة و800 مدرعة و98 مدفع ذاتي الحركة و27 راجمة صواريخ.

يمتلك الأسطول الحربي الكويتي 38 قطعة بحرية، ولديه أسطول تجاري يتكون من 154 سفينة، إضافة إلى 5 موانئ رئيسية و7 مطارات.

© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT جندي كويتي على متن مركبة عسكرية أثناء تحليق طائرات حربية مشاركة في تدريب عسكري

تصل ميزانية دفاع الجيش الكويتي إلى 7.8 مليار دولار، وتنتج الدولة أكثر من 2.8 مليون برميل نفط يوميا، ولديها احتياطي نفطي يقدر يتجاوز 100 مليار برميل من النفط.

ما هي مساحة الكويت وكم عدد سكانها؟

يتجاوز عدد سكان الكويت 2.9 مليون نسمة، ومساحة الدولة نحو 17.8 ألف كيلومترا مربعا، ولديها سواحل بطول 499 كيلومترا، وحدود مشتركة مع دول أخرى بطول 475 كيلومترا.